МВФ затвердив програму EFF для України на SDR11,6 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) на засіданні в п'ятницю задовольнила запит України на відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на загальну суму SDR11,6 млрд ($15,6 млрд), повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За його словами, офіційне повідомлення фонду очікується найближчим часом у п'ятницю.

Згідно з порядком денним, оприлюдненим раніше на сайті фонду, рада директорів також підбила підсумки відкритої в грудні Моніторингової програми для України із залученням ради директорів (PMB).

Як повідомлялося, МВФ 21 березня повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд). Фонд уточнив, що остаточне рішення ради директорів очікують найближчими тижнями.

Кабінет Міністрів 24 березня схвалив проєкт Листа про наміри уряду і Національного банку України до МВФ і проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику. На цьому етапі документи традиційно не публікують.

Програму передбачалося розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності, розрахований на 12-18 місяців і заснований на PMB, тоді як другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Переговорам про нову програму EFF передувала Моніторингова програма PMB. Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запитала її у фонду терміном на чотири місяці й отримала схвалення ради директорів 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої зроблено заяву про SLA щодо дострокового завершення програми PMB і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування.