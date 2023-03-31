Економіка

20:01 31.03.2023

Україна розглядає питання відкриття експорту електроенергії до Європи

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Україна розглядає питання відкриття експорту електроенергії до Європи

Стабілізація української енергосистеми і певний запас потужності дають можливість обговорювати питання відкриття експорту е/е до Європи, вважає міністр енергетики Герман Галущенко.

"Питання відкриття експорту сьогодні вже на столі. Воно розглядається", - сказав міністр в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

За його словами, залежно від обсягів імпорту він міг би приносити Україні до $70 млн щомісяця і сприяв би відновленню енергооб'єктів після російських атак.

Водночас очільник Міненерго наголосив, що в разі виникнення дефіциту електроенергії Україна відмовиться від її експорту.

Як повідомлялося, експорт е/е було зупинено наказом міністра енергетики з 11 жовтня 2022 року після початку масованих атак РФ на енергосистему України. Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт, для імпорту – 850 МВт.

Голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що в Україні кілька тижнів поспіль цілодобовий профіцит електроенергії, який доцільно було б продати. Проте він наголосив, що "в цьому питанні багато політики", оскільки є низка споживачів, які не отримують електроенергії. Водночас голова генкомпанії пояснив, що такі споживачі позбавлені електропостачання не через дефіцит ресурсу, а саме через низьку пропускну здатність мереж.

Теги: #енергетика #електроенергія

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