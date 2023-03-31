ОГТСУ і словацька Eustream продовжили дію гарантованих потужностей в обсязі 42 млн куб. м газу ще на пів року

ТОВ "Оператор ГТС України" і словацький оператор Eustream a.s. домовилися подовжити термін дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці "Будінце" до 30 вересня 2023 року.

"Від лютого 2022 року ОГТСУ спільно зі словацьким партнером забезпечують гарантовані потужності для імпорту газу обсягом 42 млн куб. м на добу замість 27 млн куб. м, які були доступні з 2014 року", - ідеться в повідомленні українського оператора в п'ятницю.

У компанії зазначають, що такий крок із боку словацьких колег сприяє інтеграції ринків газу, розвитку бізнес-відносин і зміцненню безпеки постачання газу в регіоні.

"Команда ОГТСУ активно працює над поглибленням співпраці із суміжними операторами ГТС. Найближчим часом ми з нашими словацькими колегами окреслимо короткострокові та середньострокові цілі та розглянемо шляхи для їхньої реалізації. На цьому етапі трансформації європейської енергетичної системи, реформування газового ринку Європи, диверсифікації джерел і маршрутів постачання необхідно максимально задіяти потенціал наявної газової інфраструктури", - сказав голова ОГТСУ Дмитро Липпа.

Загалом на сьогодні наявні гарантовані потужності для імпорту з країн ЄС до України становлять 54 млн куб. м на добу. Також можливий імпорт додаткових 4 млн куб. м на добу через Молдову та Румунію з південного напрямку Трансбалканським маршрутом.