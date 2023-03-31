Фонд енергоефективності та Київська ОВА відновлять та тепломодернізують 150 багатоповерхових будинків у 2023 році

Фонд енергоефективності та Київська обласна військова адміністрація (КОВА) підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільне фінансування робіт із відновлення та термомодернізації багатоквартирних будинків на всій території Київської області, повідомила пресслужба Фонду енергоефективності.

Як повідомляється в пресрелізі, у рамках ініціативи у 2023 році заплановано відновити 150 багатоповерхівок.

Голова Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк нагадав, що завдяки міжнародним донорам вдалося оперативно запустити програму "ВідновиДІМ",

"На її пілотний етап ЄС виділив EUR5 млн, надалі планує виділити ще EUR20 млн. Меморандум із Київською ОВА є важливим кроком, що дозволить ще ефективніше реалізовувати цю ініціативу. Адже сьогодні на один об'єкт відновлення ОСББ може отримати до 7,2 млн грн. "На жаль, внаслідок російських обстрілів деякі будинки отримали значні руйнування і потребують великих коштів. Київська ОВА зможе дофінансувати такі проєкти", - повідомив Фаренюк.

Він нагадав, що на гранти програми "ВідновиДІМ" можуть претендувати лише об'єкти, які не є аварійними, у яких не пошкоджені основні конструкції.

"Дуже важлива для ОСББ і допомога у фінансуванні ремонту таких конструкцій, після якого вони зможуть отримати грант у Фонді. У рамках програми "ВідновиДІМ" не фінансуються витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації, дефектних актів, експертиза, авторський та технічний нагляди. І тут ОСББ також потребує підтримки. Ми дуже вдячні за таку співпрацю — разом допоможемо українцям якнайшвидше повернутися до своїх осель", - додав голова Фонду енергоефективності.

Наразі у Київській ОВА функціонує Програма підтримки Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших житлових будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій у Київській області, із впровадженням енергоефективних заходів на 2023-2024 роки. Саме в рамках цього проєкту КОВА фінансуватиме роботи, які не можуть бути виконані за програмою "ВідновиДІМ" або на виконання яких не вистачило коштів.

Фонд енергоефективності вже отримав понад 70 заявок від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі "ВідновиДІМ" на суму понад 150 млн грн, з яких 34 заявки – з Київської області.

https://eefund.org.ua/vidnovlennya-budinkiv-spilno-z-kiivskoyu-ova?fbclid=IwAR0lguNBw3GG1PFS78FVJB0XkaIg7P3XCQwpe1y1I_ShCSZr6c-PtcxIhc0