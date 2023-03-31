В Україні планується підвищення цін на паливо, повідомив ексголова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Планується підвищення тарифів на пальне. Бензин до 58 грн., дизель до 53 грн", - написав Макогон у фейсбуці вранці в п'ятницю.

На його думку, це неминуче з огляду на необхідність наповнення бюджету і скорочення відтоку валюти.

"Зараз бензин/дизель/LPG - це 100% імпорт. Чому не надати можливість людям і бізнесам, які мають ГБО на метані, заправлятися метаном, який коштує 25 грн на АГНКС і не потребує валюти, тому що видобувається в Україні", - зазначив він.

За його словами, "для цього Кабінет Міністрів України має просто зобов'язати Нафтогаз (через політику власності як власник) відкрити державну мережу АГНКС".