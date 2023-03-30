Економіка

19:03 30.03.2023

Імпорт е/е зі Словаччини зріс у 3,5 раза, з Молдови - мінімальний

3 хв читати
Імпорт е/е зі Словаччини зріс у 3,5 раза, з Молдови - мінімальний

Імпорт електроенергії зі Словаччини в четвер порівняно із середою підвищився в 3,5 раза - до 272 МВт-год на добу, з Молдови зріс до 7 МВт-год на добу порівняно з показником в 1 МВт-год на добу попереднього дня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини йде на потужності по 1-55 МВт усі години, водночас укотре найбільша потужність поставок у денні години, з Молдови електроенергія надходить шість годин на добу по 1-2 МВт.

Розподіл перетину для імпорту зі Словаччини традиційний для "Д.Трейдінг", який забронював по 55 МВт перетину на всі години, і для "ЕРУ Трейдінг", який забронював по 50 МВт. Водночас "Некстрейд" замість 20-30 МВт на всі години забронював по 20-40 МВт на всі години, додавши по 10 МВт на кілька денних годин (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-30 березня становить 5377 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
01.03.2023 258
02.03.2023 253
03.03.2023 153
04.03.2023 109
05.03.2023 154
06.03.2023 154
07.03.2023 133
08.03.2023 59
09.03.2023 33
10.03.2023 141
11.03.2023 198
12.03.2023 216
13.03.2023 125
14.03.2023 122
15.03.2023 104
16.03.2023 87
17.03.2023 95
18.03.2023 237
19.03.2023 152
20.03.2023 144
21.03.2023 140
22.03.2023 157
23.03.2023 157
24.03.2023 367
25.03.2023 574
26.03.2023 358
27.03.2023 285
28.03.2023 63
29.03.2023 77
30.03.2023 272

Обсяг імпорту е/е з Молдови (поновився з 7 березня) 7-30 березня становив 1541 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год
07.03.2023 49
08.03.2023 123
09.03.2023 149
10.03.2023 0
11.03.2023 419
12.03.2023 471
13.03.2023 26
14.03.2023 32
15.03.2023 41
16.03.2023 60
17.03.2023 54
18.03.2023 13
19.03.2023 1
20.03.2023 12
21.03.2023 0
22.03.2023 0
23.03.2023 0
24.03.2023 21
25.03.2023 36
26.03.2023 0
27.03.2023 12
28.03.2023 14
29.03.2023 1
30.03.2023 7

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11 310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59 573 МВт-год: від 9 296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:09 30.03.2023
Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

21:43 29.03.2023
Голова МАГАТЕ покинув ЗАЕС і повернувся на підконтрольну Україні територію - "Енергоатом"

Голова МАГАТЕ покинув ЗАЕС і повернувся на підконтрольну Україні територію - "Енергоатом"

19:14 29.03.2023
Збитки "Чернігівобленерго" від крадіжки е/е у 2023 р. перевищили 10 млн грн

Збитки "Чернігівобленерго" від крадіжки е/е у 2023 р. перевищили 10 млн грн

19:05 29.03.2023
"Укренерго" розширила список країн ЄС для отримання аварійної допомоги електроенергією

"Укренерго" розширила список країн ЄС для отримання аварійної допомоги електроенергією

12:00 29.03.2023
Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

11:10 29.03.2023
У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

У Києві запроваджено аварійні відключення світла через негоду

10:58 29.03.2023
На Київщині через негоду знеструмлені близько 60 населених пунктів

На Київщині через негоду знеструмлені близько 60 населених пунктів

07:54 29.03.2023
Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

19:02 28.03.2023
Голова "Укргідроенерго" вважає доцільним відкриття експорту е/е до Європи через її нинішній профіцит

Голова "Укргідроенерго" вважає доцільним відкриття експорту е/е до Європи через її нинішній профіцит

18:42 28.03.2023
Дефіциту е/е в Україні в найближчі півроку не очікується - голова "Укренерго"

Дефіциту е/е в Україні в найближчі півроку не очікується - голова "Укренерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Оттава надасть Києву кредит через МВФ у 2023 фінансовому році

ОСТАННЄ

Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

"Енергоатом" завершив свою частину робіт із запуску потужної повітряної лінії електропередачі з Польщею

Близько половини українців купують продукти та ліки заздалегідь як стратегічний запас – дослідження Deloitte

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ

Мінфін України сфокусується на пошуку коштів на відновлення – міністр

Ставка капіталізації житлової нерухомості в Україні становила у березні 8,7%

Виробництво цементу в Україні в 2022 р. скоротилося на 51%, споживання впало на дві третини - асоціація "Укрцемент"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА