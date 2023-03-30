Імпорт е/е зі Словаччини зріс у 3,5 раза, з Молдови - мінімальний
Імпорт електроенергії зі Словаччини в четвер порівняно із середою підвищився в 3,5 раза - до 272 МВт-год на добу, з Молдови зріс до 7 МВт-год на добу порівняно з показником в 1 МВт-год на добу попереднього дня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини йде на потужності по 1-55 МВт усі години, водночас укотре найбільша потужність поставок у денні години, з Молдови електроенергія надходить шість годин на добу по 1-2 МВт.
Розподіл перетину для імпорту зі Словаччини традиційний для "Д.Трейдінг", який забронював по 55 МВт перетину на всі години, і для "ЕРУ Трейдінг", який забронював по 50 МВт. Водночас "Некстрейд" замість 20-30 МВт на всі години забронював по 20-40 МВт на всі години, додавши по 10 МВт на кілька денних годин (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).
Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (загалом виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-30 березня становить 5377 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг за добу, МВт-год
|01.03.2023
|258
|02.03.2023
|253
|03.03.2023
|153
|04.03.2023
|109
|05.03.2023
|154
|06.03.2023
|154
|07.03.2023
|133
|08.03.2023
|59
|09.03.2023
|33
|10.03.2023
|141
|11.03.2023
|198
|12.03.2023
|216
|13.03.2023
|125
|14.03.2023
|122
|15.03.2023
|104
|16.03.2023
|87
|17.03.2023
|95
|18.03.2023
|237
|19.03.2023
|152
|20.03.2023
|144
|21.03.2023
|140
|22.03.2023
|157
|23.03.2023
|157
|24.03.2023
|367
|25.03.2023
|574
|26.03.2023
|358
|27.03.2023
|285
|28.03.2023
|63
|29.03.2023
|77
|30.03.2023
|272
Обсяг імпорту е/е з Молдови (поновився з 7 березня) 7-30 березня становив 1541 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):
|Дата
|Обсяг за добу, МВт-год
|07.03.2023
|49
|08.03.2023
|123
|09.03.2023
|149
|10.03.2023
|0
|11.03.2023
|419
|12.03.2023
|471
|13.03.2023
|26
|14.03.2023
|32
|15.03.2023
|41
|16.03.2023
|60
|17.03.2023
|54
|18.03.2023
|13
|19.03.2023
|1
|20.03.2023
|12
|21.03.2023
|0
|22.03.2023
|0
|23.03.2023
|0
|24.03.2023
|21
|25.03.2023
|36
|26.03.2023
|0
|27.03.2023
|12
|28.03.2023
|14
|29.03.2023
|1
|30.03.2023
|7
Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11 310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини становило 59 573 МВт-год: від 9 296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.