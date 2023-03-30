Імпорт е/е зі Словаччини зріс у 3,5 раза, з Молдови - мінімальний

Імпорт електроенергії зі Словаччини в четвер порівняно із середою підвищився в 3,5 раза - до 272 МВт-год на добу, з Молдови зріс до 7 МВт-год на добу порівняно з показником в 1 МВт-год на добу попереднього дня, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті мережі, імпорт зі Словаччини йде на потужності по 1-55 МВт усі години, водночас укотре найбільша потужність поставок у денні години, з Молдови електроенергія надходить шість годин на добу по 1-2 МВт.

Розподіл перетину для імпорту зі Словаччини традиційний для "Д.Трейдінг", який забронював по 55 МВт перетину на всі години, і для "ЕРУ Трейдінг", який забронював по 50 МВт. Водночас "Некстрейд" замість 20-30 МВт на всі години забронював по 20-40 МВт на всі години, додавши по 10 МВт на кілька денних годин (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перетину 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин, як і раніше, бронює "Д.Трейдінг" - по 100 МВт (загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-30 березня становить 5377 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год 01.03.2023 258 02.03.2023 253 03.03.2023 153 04.03.2023 109 05.03.2023 154 06.03.2023 154 07.03.2023 133 08.03.2023 59 09.03.2023 33 10.03.2023 141 11.03.2023 198 12.03.2023 216 13.03.2023 125 14.03.2023 122 15.03.2023 104 16.03.2023 87 17.03.2023 95 18.03.2023 237 19.03.2023 152 20.03.2023 144 21.03.2023 140 22.03.2023 157 23.03.2023 157 24.03.2023 367 25.03.2023 574 26.03.2023 358 27.03.2023 285 28.03.2023 63 29.03.2023 77 30.03.2023 272

Обсяг імпорту е/е з Молдови (поновився з 7 березня) 7-30 березня становив 1541 МВт-год (за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата Обсяг за добу, МВт-год 07.03.2023 49 08.03.2023 123 09.03.2023 149 10.03.2023 0 11.03.2023 419 12.03.2023 471 13.03.2023 26 14.03.2023 32 15.03.2023 41 16.03.2023 60 17.03.2023 54 18.03.2023 13 19.03.2023 1 20.03.2023 12 21.03.2023 0 22.03.2023 0 23.03.2023 0 24.03.2023 21 25.03.2023 36 26.03.2023 0 27.03.2023 12 28.03.2023 14 29.03.2023 1 30.03.2023 7

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11 310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59 573 МВт-год: від 9 296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (всі показники за розрахунками "Енергореформи" згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.