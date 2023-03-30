Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Грантові кошти США в розмірі $1,25 млрд надійшли до державного бюджету України в середу, повідомило Міністерство фінансів України.

Воно уточнило у пресрелізі, що кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).

Грантове фінансування спрямують на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для ВПО), забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС і працівників сфери освіти.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від США вже $15,5 млрд у формі грантів, нагадав Мінфін.

Як повідомлялося, зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України 2023 року становлять приблизно $38 млрд, а після нещодавнього збільшення видатків на 537 млрд грн вони оцінюються вже в $42,5 млрд.

Від початку цього року до 29 березня, за даними Мінфіну, фінансування від міжнародних партнерів уже досягло $9,17 млрд порівняно із $32,14 млрд за весь минулий рік. Зокрема, цього року від США було отримано $3,5 млрд грантів, від ЄС - $4,85 млрд кредитів і ще $495 кредитів і гарантій від Великої Британії.

Внутрішнє фінансування за рахунок ОВДП цього року склало $3,43 млрд.