Економіка

20:26 29.03.2023

МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

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МВФ розгляне програму EFF для України 31 березня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 31 березня розгляне запит України на відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF.

Згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Фонду в середу, цьому також передуватиме підбиття підсумків відкритої в грудні Моніторингової програми для України із залученням ради директорів (PMB).

Як повідомлялося, МВФ 21 березня повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) про нову чотирирічну програму EFF для України на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд). Фонд уточнив, що остаточне рішення ради директорів очікують найближчими тижнями.

Кабінет міністрів 24 березня схвалив проєкт Листа про наміри уряду і Національного банку України до МВФ і проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику. На цьому етапі самі документи традиційно не публікуються.

Програму передбачається розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності, розрахований на 12-18 місяців і базується на PMB, тоді як другий етап, з великими структурними реформами, націлений на зростання і євроінтеграцію.

Переговорам про нову програму EFF передувала Моніторингова програма PMB. Україна в умовах неготовності МВФ одразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила її у Фонду на термін чотири місяці й отримала схвалення ради директорів 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої зроблено заяву про SLA щодо дострокового завершення програми PMB і переходу до підготовки нової розширеної програми, що передбачає фінансування.

 

 

Теги: #мвф #eff

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