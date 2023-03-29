"Укренерго" розширила список країн ЄС для отримання аварійної допомоги електроенергією

НЕК "Укренерго" і 15 системних операторів європейського енергооб'єднання ENTSO-E уклали угоду про багатосторонню аварійну допомогу, яка дає змогу в разі потреби отримувати технічну допомогу електроенергією не лише від сусідніх країн, а й від інших країн ЄС, повідомила компанія.

"Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП (операторам системи передачі – ІФ-У) континентальної Європи, "Укренерго" може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору", - прокоментував голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, слова якого наведено в повідомленні НЕК у телеграм-каналі в середу.

Від імені "Укренерго" та української енергетики він висловив подяку європейським партнерам за "непохитну та безпрецедентну підтримку".

Згідно з повідомленням, угода набуває чинності сьогодні.

У компанії пояснили, що аварійна допомога - це термінове постачання електроенергії з іншої країни за запитом системного оператора в разі, якщо внутрішні резерви і засоби, щоб уникнути одночасного відключення великої кількості споживачів, уже вичерпані. Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації і потребу в ній неможливо спрогнозувати заздалегідь. Імпорт відбувається в заздалегідь визначені терміни згідно з підписаними комерційними контрактами.