ЄС може запровадити захід, що дасть змогу заборонити імпорт СПГ із РФ без нових санкцій, зниження попиту на газ триває

Європейський союз прагне надати країнам-учасницям блоку можливість ефективно заборонити російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без введення нових енергетичних санкцій, пише агентство Bloomberg.

Міністри енергетики ЄС у вівторок схвалили пропозицію, яка дасть змогу урядам країн блоку тимчасово заборонити російським експортерам резервувати потужності інфраструктури, необхідні для поставок.

Хоча урядам окремих країн, як і раніше, знадобляться консультації, зокрема з іншими країнами ЄС і Європейською комісією, для використання цього механізму, цей інструмент може ще більше скоротити потік енергоносіїв з Росії.

"Ми не можемо (повернутися - ІФУ) і не повернемося до статус-кво, коли Росія є нашим основним постачальником газу", - наводить агентство слова комісара ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

"Можливість для країн-членів тимчасово обмежувати потужності щодо газу, включно з СПГ, з Росії та Білорусі, є важливим доповненням. Нам потрібно захистити нашу безпеку поставок", - додала вона.

Крім того, міністри домовилися продовжити захід зі скорочення попиту на газ ще на рік.

Влітку минулого року ЄС ухвалив рішення про скорочення попиту на газ на 15% порівняно із середнім п'ятирічним рівнем до березня 2023 року. Експерти зазначали, що цим заходом Євросоюз фактично узаконив зниження споживання газу через занадто високі ціни.

Раніше цього місяця Сімсон закликала зупинити поставки російського СПГ, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення терміну дії поточних. Іспанія, найбільший покупець ЄС цього року, попросила компанії не підписуватися на нові закупівлі в Росії.

"Цифри говорять самі за себе. Росія більше не є першим постачальником газу в Європу, її місце посіли США і Норвегія. За дванадцять місяців поставки російського трубопровідного газу скоротилися зі 155 млрд кубометрів до 62 млрд кубометрів. Наш імпорт СПГ, навпаки, збільшився з 80 млрд кубометрів 2021 року до 135 млрд кубометрів 2022 року", - заявила єврокомісар.

Міністри енергетики також підписали постанову, згідно з якою нові автомобілі повинні мати нульовий рівень викидів після 2035 року, що означає фактичний кінець ери автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Цей захід, що є ключовим елементом амбітної "Зеленої угоди", було схвалено після угоди між Єврокомісією та Німеччиною щодо положень, які забезпечать місце для автомобілів, що працюють виключно на так званому електричному паливі після 2035 року.

Особливо інтенсивними були переговори на тему ядерної енергії на тлі прагнення Франції та країн-однодумців отримати можливість використання ядерних технологій у рамках планів блоку зі збільшення частки поновлюваних джерел енергії до 45% в енергетичному балансі до кінця десятиліття.

Згідно з останнім проєктом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, шведське головування напередодні переговорів із парламентом у середу намагається розробити способи використання "невикопних енергоносіїв" для досягнення зазначених цілей.

Франція та інші члени-однодумці також закликали до збільшення інвестицій у ядерну енергетику. Також було заплановано лист до Єврокомісії щодо розширення малих модульних реакторів, технології, що зароджується і дає змогу створювати об'єкти меншого розміру, ніж ті, що експлуатуються нині.

"Ядерна енергетика сприятиме зневуглецюванню енергетичного балансу, досягненню амбітних цілей у сфері клімату та важливій меті з підтримання конкурентоспроможності промисловості ЄС", - ідеться в проєкті листа, з яким ознайомився Bloomberg.