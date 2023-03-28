На Львівщині без електрики залишаються 80 населених пунктів повністю та 82 - частково - "Львівобленерго"

80 населених пунктів повністю і 82 - частково залишаються у Львівській області без електрики внаслідок нічної негоди, повідомляє відділ корпоративних зв'язків компанії "Львівобленерго" на сторінці у фейсбуці.

"Станом на 10:00 через нічні пориви вітру та ожеледицю у Львівській області знеструмлено 80 населених пунктів повністю та 82 частково", - зазначено в повідомленні.

Над ліквідацією аварій працюють 60 бригад - 258 співробітників і 90 одиниць техніки.

Львівський регіональний гідрометцентр повідомив, що впродовж дня у Львівській області очікують опади у вигляді снігу та мокрого снігу, ожеледицю, вітер 9-14 метрів на секунду, місцями пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.