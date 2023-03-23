Економіка

19:34 23.03.2023

Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

2 хв читати
Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів України відновлює середньострокове бюджетне планування і вже цього року планує додати в проєкт держбюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників, повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін на засіданні міжвідомчої робочої групи з розвитку системи управління держфінансами.

"Наступного року плануємо поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів", - цитує його пресслужба міністерства.

Улютін наголосив, що ще одним важливим напрямом у контексті ефективного використання ресурсів є поліпшення управління державними інвестиціями, оскільки потреба коштів для відновлення, за оцінками Світового банку, є колосальною ($411 млрд), і очікується, що більша частина фінансування здійснюватиметься через держінвестиції.

"Тому дуже важливо забезпечити уніфікацію підходів до відбору проєктів, визначити чітку рамку для проєктів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу", - вважає перший заступник голови.

Іще одним пріоритетним завданням Улютін назвав забезпечення ефективної мобілізації коштів платників податків і звітності за їх використання, оскільки податки та збори - основне джерело фінансування обороноздатності України.

Говорячи про поточний рік, заступник міністра виокремив основними завданнями максимально можливе відновлення тих процесів і процедур у сфері управління держфінансами, які були припинені з початком війни, і проведення необхідних підготовчих дій для масштабного відновлення країни та інтеграції України в ЄС.

Розпорядження про стратегію реформування системи управління держфінансами (СУДФ) на 2022-2025 роки було ухвалено на засіданні уряду 29 грудня 2021 р. Вона передбачала подальше вдосконалення системи управління держфінансами, а результатом її реалізації мала стати більш ефективна система управління ними.

Теги: #бюджет #мінфін #планування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 21.03.2023
ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

12:52 21.03.2023
Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

12:39 15.03.2023
Мінфін України заявив про перемогу в спорі з РФ про євробонди на $3 млрд

Мінфін України заявив про перемогу в спорі з РФ про євробонди на $3 млрд

19:29 13.03.2023
Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

Оборонний бюджет США наступного року буде орієнтований на протидію КНР і на усунення гострої загрози, що походить від Росії

18:39 13.03.2023
Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

Кабмін пропонує ВР збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн - Шмигаль

22:39 12.03.2023
Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

14:15 12.03.2023
Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

20:15 09.03.2023
Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

Білий дім запитує $842 млрд на оборону в бюджеті на 2024 фінансовий рік

14:34 09.03.2023
Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

21:06 06.03.2023
Геп у $10 млрд у фінансуванні держбюджету-2023 поки залишається, але ризики невеликі

Геп у $10 млрд у фінансуванні держбюджету-2023 поки залишається, але ризики невеликі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ОСТАННЄ

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки" - Райффайзен Банк

Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Україна до перемоги має напрацювати модель найпривабливішої для бізнесу податкової реформи - Єрмак

Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Прямі збитки від агресії РФ за рік повномасштабної війни сягнули $143,8 млрд - KSE Institute

Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

Шурма анонсує створену з BlackRock, JPMorgan і McKinsey концепцію проєктного фінансування

Американська DFC прийняла до розгляду перші п’ять інвестпроєктів в Україні на $430 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА