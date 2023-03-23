Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів України відновлює середньострокове бюджетне планування і вже цього року планує додати в проєкт держбюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників, повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін на засіданні міжвідомчої робочої групи з розвитку системи управління держфінансами.

"Наступного року плануємо поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів", - цитує його пресслужба міністерства.

Улютін наголосив, що ще одним важливим напрямом у контексті ефективного використання ресурсів є поліпшення управління державними інвестиціями, оскільки потреба коштів для відновлення, за оцінками Світового банку, є колосальною ($411 млрд), і очікується, що більша частина фінансування здійснюватиметься через держінвестиції.

"Тому дуже важливо забезпечити уніфікацію підходів до відбору проєктів, визначити чітку рамку для проєктів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу", - вважає перший заступник голови.

Іще одним пріоритетним завданням Улютін назвав забезпечення ефективної мобілізації коштів платників податків і звітності за їх використання, оскільки податки та збори - основне джерело фінансування обороноздатності України.

Говорячи про поточний рік, заступник міністра виокремив основними завданнями максимально можливе відновлення тих процесів і процедур у сфері управління держфінансами, які були припинені з початком війни, і проведення необхідних підготовчих дій для масштабного відновлення країни та інтеграції України в ЄС.

Розпорядження про стратегію реформування системи управління держфінансами (СУДФ) на 2022-2025 роки було ухвалено на засіданні уряду 29 грудня 2021 р. Вона передбачала подальше вдосконалення системи управління держфінансами, а результатом її реалізації мала стати більш ефективна система управління ними.