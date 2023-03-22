Україна досягла домовленості з МВФ на рівні менеджменту щодо програми EFF на $15,6 млрд - Фонд

Влада України та менеджмент Міжнародного валютного фонду (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо набору макроекономічних і фінансових політик, які підтримуватимуться новою 48-місячною програмою розширеного фінансування (EFF) на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

"EFF із запитаним доступом у розмірі SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд), або 577% квоти, спрямована на підтримку якірної політики української влади у сфері фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також на підтримку тривалого поступового відновлення економіки, сприятиме довгостроковому зростанню в контексті повоєнного відновлення та шляху України до вступу в ЄС", - наголошується в повідомленні Фонду на його сайті ввечері у вівторок.

Згідно з ним, програму передбачається розділити на два етапи: перший, націлений на утримання стабільності і розрахований на 12-18 місяців, і другий - з великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію.

Зазначається, що SLA відображає незмінну прихильність МВФ підтримці України і, як очікується, допоможе мобілізувати великомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів.

Фонд нагадав, що за запитом української влади команда МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела у Варшаві обговорення з українськими офіційними особами 8-15 березня можливої чотирирічної економічної програми EFF.

"Я радий повідомити, що команда МВФ досягла SLA з владою України... Ця угода підлягає затвердженню радою директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями", - заявив Грей.

За його словами, крім жахливих гуманітарних втрат, вторгнення Росії в Україну продовжує чинити руйнівний вплив на економіку, гострі макроекономічні проблеми зберігаються через масштаби шоку і збільшення бюджетного дефіциту. Однак владі вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність завдяки істотній зовнішній підтримці та грамотній політиці й виконати умови Моніторингової програми із залученням ради директорів (PMB), відкритої в грудні минулого року.

"У найближчі квартали очікується поступове відновлення економіки в міру відновлення діяльності після серйозного збитку, нанесеного критично важливій інфраструктурі, хоча зберігаються перешкоди, зокрема ризик подальшої ескалації конфлікту", - зазначив представник Фонду.

Він зазначив, що розробка єдиного базового прогнозного сценарію в умовах винятково високої невизначеності є надзвичайно складним завданням, оскільки можлива низка результатів. Виходячи з цього, персонал наразі прогнозує зростання реального ВВП України у 2023 році в діапазоні від -3% до +1%.

"Основними цілями програми влади є підтримання економічної та фінансової стабільності в умовах винятково високої невизначеності, відновлення стійкості боргу та підтримка відновлення України на шляху до вступу в ЄС у післявоєнний період", - наголосив Грей.

За його словами, програму розробили відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах винятково високої невизначеності, і від донорів, включно з G7 і ЄС, очікують надійних фінансових гарантій.

З огляду на винятково високу невизначеність запитувана програма, підтримувана МВФ, передбачає двоетапний підхід, зазначив представник Фонду. Перша фаза, яка наразі передбачена протягом перших 12-18 місяців програми, спиратиметься на PMB, щоб зміцнити фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність. Цього передбачається досягти завдяки підтримці мобілізації доходів, відмови від емісійного фінансування та чистого припливу коштів на ринку ОВДП, а також сприянню довгостроковій фінансовій стабільності, зокрема шляхом підготовки більш глибокої оцінки стану банківського сектора та подальшого просування незалежності центрального банку.

Зазначається, що Україна уникатиме нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження, а також продовжуватиме реформи зі зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, зокрема шляхом внесення змін до законодавства.

На другому етапі, як зазначив Грей, акцент буде зміщено на більш широкі реформи для зміцнення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та якнайшвидшої реконструкції, а також підвищення стійкості і більш високих темпів довгострокового зростання, з в контексті цілей вступу України до ЄС.

За його словами, очікується, що на другому етапі Україна повернеться до довоєнних засад політики, включно з гнучким обмінним курсом і режимом таргетування інфляції. Крім того, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації національної стратегії доходів поряд із поліпшенням управління держфінансами і впровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

"Посилення конкуренції в життєво важливому енергетичному секторі за одночасного скорочення квазіфіскальних зобов'язань доповнило б зусилля із післявоєнних реформ", - додав представник МВФ.