Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови в понеділок залишається незначним
Імпорт електроенергії зі Словаччини на понеділок знизився на 5% - до 144 МВт-год на добу, з Молдови становить лише 12 МВт-год на добу після наймінімальнішого значення в неділю, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.
Згідно з інформацією на його сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 4-7 МВт, з Молдови 8 годин доби по 1-2 МВт.
Для імпорту зі Словаччини по 55 МВт перетину на всі години бронював "Д. Трейдінг", по 50 МВт - "ЕРУ Трейдінг" (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перерізу 500 МВт на кожну годину).
Для імпорту з Молдови перетин бронював "Д.Трейдинг" - по 100 МВт (загалом виставляється 800 МВт).
Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-20 березня становить 2927 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|
Дата
|
Обсяг на добу, МВт-год
|
01.03.2023
|
258
|
02.03.2023
|
253
|
03.03.2023
|
153
|
04.03.2023
|
109
|
05.03.2023
|
154
|
06.03.2023
|
154
|
07.03.2023
|
133
|
08.03.2023
|
59
|
09.03.2023
|
33
|
10.03.2023
|
141
|
11.03.2023
|
198
|
12.03.2023
|
216
|
13.03.2023
|
125
|
14.03.2023
|
122
|
15.03.2023
|
104
|
16.03.2023
|
87
|
17.03.2023
|
95
|
18.03.2023
|
237
|
19.03.2023
|
152
|
20.03.2023
|
144
Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-20 березня склав 1450 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):
|
Дата
|
Обсяг на добу, МВт-год
|
07.03.2023
|
49
|
08.03.2023
|
123
|
09.03.2023
|
149
|
10.03.2023
|
0
|
11.03.2023
|
419
|
12.03.2023
|
471
|
13.03.2023
|
26
|
14.03.2023
|
32
|
15.03.2023
|
41
|
16.03.2023
|
60
|
17.03.2023
|
54
|
18.03.2023
|
13
|
19.03.2023
|
1
|
20.03.2023
|
12
Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.
Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.
У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (усі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).
Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.