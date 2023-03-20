Економіка

19:42 20.03.2023

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови в понеділок залишається незначним

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Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови в понеділок залишається незначним

Імпорт електроенергії зі Словаччини на понеділок знизився на 5% - до 144 МВт-год на добу, з Молдови становить лише 12 МВт-год на добу після наймінімальнішого значення в неділю, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на його сайті, імпорт зі Словаччини йде всі години доби на потужності по 4-7 МВт, з Молдови 8 годин доби по 1-2 МВт.

Для імпорту зі Словаччини по 55 МВт перетину на всі години бронював "Д. Трейдінг", по 50 МВт - "ЕРУ Трейдінг" (загалом виставляється на аукціон з розподілу доступу до перерізу 500 МВт на кожну годину).

Для імпорту з Молдови перетин бронював "Д.Трейдинг" - по 100 МВт (загалом виставляється 800 МВт).

Обсяг імпорту е/е зі Словаччини 1-20 березня становить 2927 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата

Обсяг на добу, МВт-год

01.03.2023

258

02.03.2023

253

03.03.2023

153

04.03.2023

109

05.03.2023

154

06.03.2023

154

07.03.2023

133

08.03.2023

59

09.03.2023

33

10.03.2023

141

11.03.2023

198

12.03.2023

216

13.03.2023

125

14.03.2023

122

15.03.2023

104

16.03.2023

87

17.03.2023

95

18.03.2023

237

19.03.2023

152

20.03.2023

144

Обсяг імпорту е/е з Молдови (почав знову здійснюватися з 7 березня) 7-20 березня склав 1450 МВт-год (за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E):

Дата

Обсяг на добу, МВт-год

07.03.2023

49

08.03.2023

123

09.03.2023

149

10.03.2023

0

11.03.2023

419

12.03.2023

471

13.03.2023

26

14.03.2023

32

15.03.2023

41

16.03.2023

60

17.03.2023

54

18.03.2023

13

19.03.2023

1

20.03.2023

12

Як повідомлялося, обсяг імпорту е/е з Молдови, який здійснювався 5-28 лютого, становив 5237 МВт-год. Найвищий показник був на 14 лютого - 634 МВт-год на добу, найнижчий на 26 лютого - 12 МВт-год на добу.

Зі Словаччини з 1 до 28 лютого надійшло 136 652 МВт-год - від 11310 МВт-год на добу 4 лютого до 84 МВт-год на добу 25 лютого.

У січні постачання зі Словаччини становило 59573 МВт-год: від 9296 МВт-год на добу 28 січня до 99 МВт-год на добу 25 січня (усі показники за розрахунками Енергореформи згідно з даними сайту ENTSO-E).

Імпорт е/е почав суттєво знижуватися зі стабілізацією ситуації в енергосистемі України в середині лютого.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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