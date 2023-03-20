Економіка

16:42 20.03.2023

Ціна нафти Brent опустилася нижче за $72 за барель

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Нафтові котирування опускаються вдень у понеділок, продовжуючи знижуватися після рекордного з минулого літа падіння за підсумками минулого тижня.

Нафта падає за іншими ризиковими активами на тлі побоювань, що кризова ситуація в банківському секторі США може перекинутися на інші країни і стати причиною глобальної рецесії.

Найважливішою для ринків новиною стала купівля швейцарського банку Credit Suisse конкуруючим UBS за 3 млрд. швейцарських франків ($3,25 млрд.). UBS заплатить по 0,76 франка за акцію Credit Suisse, угода не вимагає схвалення акціонерів і буде повністю сплачена коштами, включаючи допомогу та гарантії з боку уряду та Швейцарського національного банку.

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:50 за київським часом подешевшали на $1,15 (1,58%) – до $71,82 за барель.

Котирування квітневих ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до вказаного часу знизилися на $1,13 (1,69%) – до $65,61 за барель.

За минулий тиждень Brent звалилася на 11,9%, WTI - на 13%. Це найбільше тижневе зниження відповідно з серпня минулого року для європейської нафти та з червня для американської.

Через "банківський стрес, страхи рецесії і відплив коштів інвесторів" аналітики Goldman Sachs у суботу погіршили свої прогнози цін на нафту марки Brent на найближчі 12 місяців до $94 з очікуваних раніше $100 за барель.

Тим часом кількість нафтових бурових установок, що діють, в США минулого тижня скоротилася на 1 одиницю і склала 589, повідомила нафтосервісна компанія Baker Hughes.

Теги: #нафта

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