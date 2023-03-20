ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

Верховна Рада посилила захист прав інтелектуальної власності та передбачила застосування разового грошового стягнення замість вилучення з обігу товарів, виготовлених або введених у нього з порушенням відповідних прав.

За ухвалення цього євроінтеграційного законопроєкту №6464 у цілому проголосували 286 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Документ передбачає імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами щодо спільних зобов'язань, заходів, процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності.

Ухвалений закон узгоджує положення актів цивільного, цивільного процесуального, господарського процесуального права та законодавства у сфері інтелектуальної власності із зобов'язаннями щодо захисту прав інтелектуальної власності, взятих Україною згідно з Угодою про асоціацію.

Закон передбачає можливість застосування разового грошового стягнення замість вилучення з цивільного обігу товарів, виплату компенсації за моральну шкоду власникам об'єктів інтелектуальної власності, а також вилучення інформації про походження та мережу розповсюдження товарів або послуг, що порушують право інтелектуальної власності.