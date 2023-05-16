До закону про захист інтересів у сфері інтелектуальної власності під час війни потрібно внести зміни - думка

В ухвалений після початку повномасштабного вторгнення РФ закон про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час воєнного стану необхідно внести зміни, він виконав своє завдання і зараз перешкоджає роботі бізнесу, вважає радник київського офісу Baker McKenzie Олексій Столяренко.

Юрист нагадав, що після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року та загрози захоплення Києва російськими військами виникли перебої з роботою Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ), також було суттєво обмежено можливості компаній-правовласників та їхніх представників в Україні щодо подання будь-яких документів до НОІВ для подовження строку чинності прав інтелектуальної власності, подання нових заявок, заперечень тощо.

У відповідь на цю ситуацію вже 21 березня 2022 року НОІВ опублікував офіційне повідомлення щодо порядку роботи під час воєнного стану, де зазначив, що всі необхідні документи можна подавати в електронному вигляді просто на електронну пошту, а також повідомив про можливість продовження термінів подання необхідних документів на термін воєнного стану для українських правовласників.

"Така позиція була виправдана з погляду можливостей НОІВ, але вона не розв'язувала проблему, з якою зіткнулася велика кількість іноземних правовласників, що могли втратити правову охорону своїх об'єктів інтелектуальної власності. Тому професійне співтовариство вітало ухвалення закону, згідно з яким було зупинено всі строки для заявників, правовласників і третіх осіб для реалізації їхніх прав відповідно до законодавства про інтелектуальну власність", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Столяренко зазначив, що "цей закон ухвалювали як тимчасовий захід, покликаний забезпечити і захистити права інтелектуальної власності, які могли б бути втрачені правовласниками після оголошення воєнного стану в Україні".

"Він знімав багато питань, пов'язаних із пропуском термінів, пов'язаних із фізичною неможливістю подати необхідні документи до НОІВ. З цієї позиції цей закон досяг своєї мети і був цілком обґрунтованим станом на 2022 рік", - сказав він.

Водночас Столяренко наголосив, що "зараз, коли функціонування як НОІВ, так і представників правовласників майже повністю відновлено, встановлене цим законом призупинення строків уже не настільки необхідне".

"Навіть більше, призупинення строків уже починає заважати правовласникам, оскільки воно також фактично призупинило строки проведення реєстраційних дій щодо об'єктів інтелектуальної власності та видачу відповідних охоронних документів. Тому вже є необхідність внести зміни до цього закону і розблокувати роботу НОІВ", - резюмував юрист.

Як повідомлялося, закон про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, запровадженого у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України, ухвалили в березні 2022 року. Документ подовжує строк дії всіх без винятку майнових прав інтелектуальної власності до дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану.

Водночас експерти вважають, що встановлені цим законом норми призвели до проблем на фармацевтичному ринку, неможливості виводити на ринок і запускати виробництво нових препаратів.