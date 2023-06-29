Депутати мають намір удосконалити захист прав інтелектуальної власності на період війни для припинення блокування виходу на ринок нових ліків

Депутати пропонують удосконалити ухвалені на час дії воєнного стану заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності, і таким чином запобігти можливості безпідставного продовження дії майнових прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі), термін дії яких під час дії воєнного стану минув остаточно і продовженню не підлягає.

Згідно із законопроектом №9383, зареєстрованим депутатами різних фракцій, ініціатива зможе сприяти підвищенню доступності лікарських засобів для населення і створить умови для виходу на ринок України генеричних лікарських засобів.

Законопроєкт, зокрема, уточнює, що майнові права інтелектуальної власності, строк дії яких спливає на день запровадження в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, що настає за днем припинення або скасування воєнного стану, але не довше, ніж до спливу строку дії майнових прав інтелектуальної власності, визначеного законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

У коментарях агентству "Інтерфакс-Україна" один з ініціаторів законопроєкту, голова парламентського комітету здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький уточнив, що законопроєкт пропонує модифікувати норми ухваленого після повномасштабного вторгнення закону про продовження патентів на час воєнного стану та повернутися до регулювання, що діяло раніше.

Радуцький, зокрема, нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення в країні було ухвалено низку змін до законодавства, спрямованих на спрощення роботи бізнесу та державних структур. Зокрема, закон "Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час воєнного стану, запровадженого у зв'язку зі збройною агресією РФ проти України", подовжив термін дії всіх майнових прав інтелектуальної власності до кінця воєнного стану. Зокрема було продовжено права інтелектуальної власності на медичні препарати.

"У квітні 2022 року таке рішення було логічним. Адже були потенційні ризики втрати прав інтелектуальної власності, зокрема через те, що значна кількість юристів пішли служити до ЗСУ, нерегулярно працював державний орган реєстрації патентів. Але нині немає значних перешкод для продовження патентів на лікарські засоби. Фактично продовжені патенти стали заважати виходу на ринок конкурентів і запуску виробництва деяких препаратів-генериків в Україні, що не дає змоги знизити ціни на деякі препарати", - сказав він.

Радуцький повідомив, що в середині квітня комітет провів робочу зустріч із цього питання з представниками Асоціації виробників ліків України (АВЛУ), Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) та Американської торговельної палати в Україні, і законопроєкт № 9383 відображає загальну позицію комітету та учасників ринку.

Водночас Радуцький уточнив, що головним комітетом, що займається цим законопроєктом №9383, є Комітет з економічного розвитку.

"Очолюваний мною комітет здоров'я нації планує надати рекомендації колегам. Ініціюватимемо їх якнайшвидший розгляд у парламенті", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше учасники фармринку заявляли, що зроблена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну спроба врегулювати питання права інтелектуальної власності на час війни призвела до проблем на фармацевтичному ринку, неможливості виводити на ринок і запускати виробництво нових препаратів. Водночас деякі компанії здійснили спроби недобросовісного обмеження можливої конкуренції, заблокувавши вихід на ринок препаратів конкурентів.

Тоді Всеукраїнська спілка захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до головного офісу фармкомпанії "Мерк Шарп Енд Домі Корп" з вимогою вплинути на її представництво в Україні та припинити блокування доступу пацієнтів до протигрибкових генеричних препаратів "Каспофунгін" різних виробників. Так українське представництво фаркомпанії, скориставшись ухваленими після початку повномасштабного вторгнення РФ законодавчими змінами, фактично заблокувало доступ пацієнтів до низки препаратів, штучно подовживши термін дії свого патенту, що сплив 16 квітня 2022 року. Зокрема, йшлося про генеричні препарати "Каспофунгін-Тева", "Каспофунгін ацетат" виробництва "Гланд Фарма Лімітед", "Каспофунгін Ромфарм" виробництва "К.Т. Ромфарм компанії" та "Касміг" виробництва "Фарматен УФ".