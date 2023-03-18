Економіка

16:25 18.03.2023

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

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Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

Угоду щодо "зернової ініціативи" було подовжено ще на чотири місяці, повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і донині 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав Кубраков у Facebook у суботу.

Водночас міністр зазначив, що головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині.

"Це дасть змогу світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу з приєднання до Зернової ініціативи портів Миколаївської області та розширення номенклатури вантажів", - зазначив він.

Україна була і залишається міцно вбудованою у світову економіку та ринки, наголосив Кубраков, а можливість експортувати більше дасть змогу зняти інфляційні ризики, а відтак і соціальну напругу в багатьох країнах світу.

"Вдячний Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та Президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також усім країнам-партнерам за спільні зусилля для подовження документа ще на 4 місяці", - написав віцепрем'єр.

Теги: #зерно #кубраков #зернова_угода

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