Економіка

13:44 18.03.2023

Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

1 хв читати
Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

У Миколаївській області почали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення, повідомляється на сайті Міністерства економіки України в суботу.

Як ішлося на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, в область направлено значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучено іноземних операторів.

За словами Свириденко, аналіз робіт у Миколаївській області допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях. "Ми маємо зробити все можливе для розв'язання в стислі строки питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, що підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних і вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет - розмінування сільськогосподарських земель", - зазначила вона.

За попередніми оцінками, у 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за потреби, гуманітарного розмінування понад 470 854 га земель сільгосппризначення. За результатами проведення нетехнічного або технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що насамперед заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.

Теги: #мінекономіки #розмінування #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 17.03.2023
Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу

Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу

18:56 15.03.2023
На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

На Миколаївщині відновили ще два мости, зруйновані російськими окупантами, - голова ОВА

14:18 15.03.2023
Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

18:50 13.03.2023
На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів - голова обладміністрації

На Дніпропетровщині стартувало розмінування полів - голова обладміністрації

10:47 12.03.2023
Унаслідок обстрілу Очакова російськими окупантами в ніч на неділю в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Очакова російськими окупантами в ніч на неділю в місті пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає - голова ОВА

07:50 12.03.2023
Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

18:44 08.03.2023
Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

08:06 08.03.2023
Окупанти у вівторок обстрілювали акваторію поблизу Очакова, без постраждалих

Окупанти у вівторок обстрілювали акваторію поблизу Очакова, без постраждалих

18:11 06.03.2023
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

13:58 04.03.2023
Перша віцепрем'єрка Свириденко ініціює аналог Рамштайну для розмінування, а KSE - акселератор

Перша віцепрем'єрка Свириденко ініціює аналог Рамштайну для розмінування, а KSE - акселератор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

ОСТАННЄ

У Житомирській області запроваджено обмеження споживання електроенергії, можливо будуть і в Київській - "Укренерго"

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Понад 200 учасників отримали стратегії розвитку бізнесу під час війни Business Wisdom Summit 2023 у Києві

НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

"Нафтогаз" у п'ятницю змінив менеджмент і в "Криворіжгазі", РГК у судах доводитиме його нелегітимність

Кабмін скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива

Кабмін затвердив порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями - Шмигаль

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

СБУ і БЕБ провели обшуки в 14 облгазах - РГК

Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА