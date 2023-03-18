Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

У Миколаївській області почали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення, повідомляється на сайті Міністерства економіки України в суботу.

Як ішлося на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань гуманітарного розмінування під головуванням першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, в область направлено значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучено іноземних операторів.

За словами Свириденко, аналіз робіт у Миколаївській області допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях. "Ми маємо зробити все можливе для розв'язання в стислі строки питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, що підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних і вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет - розмінування сільськогосподарських земель", - зазначила вона.

За попередніми оцінками, у 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за потреби, гуманітарного розмінування понад 470 854 га земель сільгосппризначення. За результатами проведення нетехнічного або технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що насамперед заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь - найбільш економічно обґрунтованим.