Економіка

12:50 18.03.2023

У Житомирській області запроваджено обмеження споживання електроенергії, можливо будуть і в Київській - "Укренерго"

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У Житомирській області запроваджено обмеження споживання електроенергії, можливо будуть і в Київській - "Укренерго"

Обмеження споживання вимушено застосовують у Житомирській області через значні пошкодження мереж, яких завдали російські окупанти, повідомляють на сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook у суботу.

Також у разі зростання споживання можливі аналогічні обмеження в Київській області.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання областям не доводилися. "Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #енергетика #житомирська_область #укренерго

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