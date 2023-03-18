У Житомирській області запроваджено обмеження споживання електроенергії, можливо будуть і в Київській - "Укренерго"

Обмеження споживання вимушено застосовують у Житомирській області через значні пошкодження мереж, яких завдали російські окупанти, повідомляють на сторінці НЕК "Укренерго" у Facebook у суботу.

Також у разі зростання споживання можливі аналогічні обмеження в Київській області.

В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає, ліміти споживання областям не доводилися. "Енергосистема України працює стабільно, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання", - ідеться в повідомленні.