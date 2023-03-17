Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

Великі металургійні, енергетичні, транспортні компанії та організації підприємців Італії готові допомагати Україні у відновленні зруйнованої інфраструктури, житла та промисловості після війни з РФ.

Такий намір висловили керівники італійського бізнесу під час панельної дискусії з приводу майбутнього України та внеску Італії у відновлення країни під час Українського благодійного вечора, що відбувся в Мілані в рамках гуманітарної ініціативи групи "Метінвест" "Рятуємо життя", створеної в координації з Фондом Ріната Ахметова. Захід зібрав 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України.

Згідно з пресрелізом "Метінвесту" у п'ятницю, в обговоренні взяли участь керівники Асоціації європейських виробників сталі (EUROFER), Центральноєвропейської ініціативи, Загальної конфедерації італійської промисловості (Confindustria) та Confindustria Alto Adriatico, металургійних компаній Acciaierie d'Italia та Danieli, транспортної компанії Cosulich, а також енергетичної A2A Group Мілано. Модерував дискусію відомий журналіст та економіст, заступник редактора газети Corriere della Sera Федеріко Фубіні.

Основні тези спікерів стосувалися посилення санкцій проти експорту до країн Євросоюзу російської продукції, європейської інтеграції України та необхідності підтримати українську промисловість.

Так, EUROFER підтримує посилення санкцій проти експорту російської металопродукції та залізорудної сировини до ЄС.

"Я обговорював санкції проти експорту російської сталі та сировини в ЄС з українським бізнесом та "Метінвестом" зокрема. Йдеться про 40 сировинних матеріалів, які надходять з Росії та України до металургійної промисловості ЄС. Ми маємо допомогти. Це так важливо, щоб ми допомогли Україні вийти із цієї жахливої ситуації, щоб у Європі знову запанував мир", - сказав генеральний директор EUROFER Аксель Еггерт, якого цитує пресслужба.

За його словами, санкції, які спочатку стосувалися експорту понад 5 млн тонн російської металопродукції, а потім напівфабрикатів та залізорудної сировини, впливають і на роботу компаній-членів асоціації, яким у цих складних умовах потрібно знайти ресурси для виробництва у будь-якому придатному для цього місці. "Це нелегке завдання, але його потрібно виконати. Нам потрібно перекрити грошові потоки до Росії. Тільки це може рано чи пізно закінчити війну", – додав гендиректор EUROFER.

У свою чергу генеральний директор Acciaierie d’Italia (ADI) у Таранто, спільного підприємства металургійної компанії ArcelorMittal в Італії, Лючія Морселлі зазначила, що Європа втратила близько 20 млн. тонн сталі з України. Українську продукцію в ЄС замінив імпорт із Азії, зокрема, Індії, Кореї та Японії. "Думаю, що це була велика шкода для Європи – відкриття ринку для сталі з азіатських країн, які мають іншу структуру витрат, інший екологічний підхід, іншу вартість робочої сили, особливо вартість енергоносіїв. Для Європи це стало справжнім потрясінням", – вважає вона.

СЕО Danieli Джакомо Марескі згадав про технічний офіс в Україні та хорошу підготовку інженерів, які дбають про безпеку вдень та працюють уночі, незважаючи на небезпеку. "Ми допомагатимемо наскільки це можливо. Зробимо все, що в наших силах. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше і ми повернулися до нормальної роботи", – зазначив він.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков вважає, що треба почати думати про те, що буде після війни вже зараз. Він подякував італійським бізнесменам за підтримку та закликав долучитися до відновлення України: "Я був би радий бачити вас серед тих технологій та ноу-хау, які стануть частиною відновлення України, а "Метінвест" буде вашим партнером у цьому завданні".