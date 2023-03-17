Голова Херсонської обладміністрації: З посівною кампанією є складнощі, але почекаємо з песимістичними прогнозами

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вважає, що з посівною кампанією в регіоні цього року можуть виникнути складнощі, проте закликає не квапитися з песимістичними прогнозами щодо цього.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Прокудін пояснив, що складнощі з посівною кампанією цього року пов'язані з великою кількістю ще не обстежених піротехніками територій області.

"Із посівною кампанією маємо складнощі. Поки що з понад 500 тис. гектарів земель піротехніки ДСНС та Націполіції розмінували лише трохи більше ніж 10%. На решті територій посівну проводити не можна через високу мінну небезпеку", - зазначив голова обладміністрації.

При цьому він уточнив, що роботи з розмінування території Херсонської області тривають безперервно. "Тож почекаємо з песимістичними прогнозами", - підсумував Прокудін.