Економіка

17:52 16.03.2023

Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

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Деблокада портів принесла б Україні $20 млрд валютної виручки - "Метінвест"

Деблокада українських портів дала б змогу наростити валютну виручку від експорту продукції, за мінімальними оцінками, на $20 млрд, вважає керівник проєктного офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

"Ми збираємо крихти зі столу, але не бачимо великого пирога", - сказав Водовіз на Саміті експортерів від Forbes.

Водовіз закликав порушувати питання про деблокаду портів на зустрічах з ООН. "У цьому напрямі є певний рух, але цього недостатньо", - додав він.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #прогноз #порти #метінвест #виручка

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