Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Монетизації дефіциту державного бюджету 2023 року, як і раніше, не планується, незважаючи на плани уряду збільшити дефіцит держбюджету на 419,3 млрд грн, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Ми рішуче налаштовані, й у цьому маємо спільну позицію з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів України щодо недопущення монетизації бюджетного дефіциту у 2023 році. Емісійні джерела мають бути замінені на ті джерела, які на сьогодні напрацьовуються з точки зору їх доступності", - сказав Пишний на пресбрифінгу в четвер.

За його словами, такими джерелами можуть бути активізація внутрішнього ринку запозичень і максимізація того потенціалу, який йому надає ліквідність, що є на сьогодні у системі, а також суттєва ефективність роботи, яку наразі проводять МВФ і український уряд із залучення міжнародного фінансування та допомоги.

"Ми розраховуємо, що за рахунок цих двох джерел, а також тих заходів, які здійснять уряд і Мінфін щодо фіскальної консолідації, фінансування бюджету, навіть з урахуванням тих додаткових витрат, ми зможемо (здійснити) без відповідних емісійних джерел", - наголосив Пишний.

"Ми залишаємося в рамках тих домовленостей, які передбачають, що емісійне фінансування у 2023 році не знадобиться. Зараз ми всі над цим працюємо", - підсумував він.

Як повідомлялося, уряд України цього тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 щодо збільшення видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млрд грн - на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Для фінансування додаткових витрат, зокрема, планується збільшити зовнішні запозичення на 180,6 млрд грн, внутрішні - на 271,3 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету-2023 затверджено розміром 1 трлн 329,26 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 173,11 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 2 трлн 580,8 млрд грн і 2 трлн 296,52 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% від прогнозного ВВП, зокрема загального фонду - 1 трлн 124,62 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень розміром $38 млрд.