Економіка

12:34 16.03.2023

План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

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План уряду на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій

План пріоритетних дій уряду України на 2023 рік передбачає створення Національного офісу розвитку креативних індустрій.

Зокрема, згідно з розпорядженням уряду №221 від 14 березня, консолідацію українського суспільства визначено як один із пріоритетних напрямів на 2023 рік.

Згідно з планом пріоритетних дій, Міністерство культури та інформаційної політики має до листопада розробити законопроєкт про Національний офіс розвитку креативних індустрій.

Зазначається, що створення такої установи сприятиме просуванню та підтримці розвитку креативних індустрій в Україні та за кордоном, промоції українського креативного продукту та наданню консультаційних послуг підприємцям.

До жовтня Мінкультури розробить законопроєкт про створення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей.

Окрім того, до листопада передбачається розроблення проєкту акта уряду щодо визначення основних засад функціонування Національної електронної бібліотеки.

Серед іншого, до листопада також має бути розроблено законопроєкт про захист культурного простору, зокрема про позбавлення державних нагород України, почесних звань, присвоєних громадянам, які підтримують збройну агресію Російської Федерації проти України.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Теги: #уряд #план

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