Економіка

07:59 15.03.2023

ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

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ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

Єврокомісія (ЄК) запропонувала у вівторок реформувати структуру ринку електроенергії ЄС для збільшення частки відновлюваних джерел енергії, поетапної відмови від газу, захисту споживачів від стрибків цін, а також підвищення конкурентоспроможності промисловості.

"Ця реформа збереже переваги інтегрованого єдиного європейського ринку електроенергії. Заходи, які ми пропонуємо сьогодні, поступово допоможуть знизити витрати на виробництво та використання енергії в Європі за рахунок більшої кількості енергії з відновлюваних джерел", - заявила в Європарламенті член Єврокомісії з питань енергетики Кадрі Сімсон.

У пресрелізі ЄК наголошується, що енергетична криза, що виникла на початку 2022 року, виявила необхідність швидкої адаптації ринку електроенергії до переходу до "зеленої" економіки та надання домогосподарствам та підприємствам, широкого доступу до недорогої електроенергії з відновлюваних джерел.

Запропонована реформа передбачає частковий перегляд законодавства ЄС у цій сфері. Вона, зокрема, передбачає стимулювання довгострокових контрактів на виробництво енергії з невикопних джерел, дозволяє "чистіші та гнучкіші рішення для конкуренції з газом, такі як реагування на попит та зберігання".

"Це зменшить вплив викопного палива на рахунки споживачів за електроенергію, відобразить у них нижчу вартість відновлюваних джерел енергії, - йдеться у пресрелізі. - Крім того, реформа стимулюватиме відкриту та чесну конкуренцію на європейських оптових ринках енергії".

Пропозиція стосується, зокрема, правил спільного використання відновлюваних джерел енергії. Споживачі зможуть інвестувати у вітряні або сонячні електростанції або, наприклад, ділитися надмірною сонячною енергією, що виробляється на своїх дахах, із сусідами. ЄК випустила рекомендації державам-членам ЄС щодо просування інновацій, технологій та створення потужностей зі зберігання.

ЄК зазначає, що з літа 2021 року спостерігалися безпрецедентні стрибки цін на енергоносії та волатильність, що вплинуло на домогосподарства та економіку ЄС. Багато споживачів побачили, що їхні рахунки збільшилися в рази через стрибок цін на газ, хоча поновлювані джерела вже покривають понад третину попиту на електроенергію в ЄС. Було вжито термінових антикризових заходів, які пом'якшили шок. Однак Єврорада закликала ЄК розробити структурну реформу ринку електроенергії з подвійною метою: "забезпечити Євросоюзу енергетичний суверенітет і досягти кліматичної нейтральності".

Для набуття чинності запропонована реформа тепер має бути узгоджена Європарламентом та Радою ЄС.

 

 

Теги: #єс #енергетика #електроенергія

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