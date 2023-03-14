Економіка

19:06 14.03.2023

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

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ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

Євросоюз продовжує ще на рік дію заходів торговельного захисту щодо українського експорту в ЄС, відомих як автономні торговельні заходи.

"На знак солідарності з Україною ми запропонували продовжити призупинення імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт у ЄС ще на рік. І ми працюємо над поглибленням інтеграції України до єдиного ринку ЄС", - заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок після завершення засідання ради міністрів економіки та фінансів ЄС (Екофін).

Крім того, планується направити Києву другий транш екстреної фінансової допомоги наприкінці березня.

"Щодо екстреної фінансової підтримки ЄС для України, то друга виплата в рамках інструменту макрофінансової допомоги плюс, 1,5 млрд євро, має бути здійснена наприкінці цього місяця", - сказав Домбровскіс, додавши, що загальна фінпідтримка бюджету України в першому кварталі цього року в результаті досягне 4,5 млрд євро.

За його словами, на засіданні Екофіну він поінформував про стан справ із реалізацією на Україні реформ, необхідних для виплати другого траншу. ЄК перебуває "на завершальній стадії оцінки умов для ухвалення рішення", уточнив Домбровскіс.

Єврокомісія у квітні 2022 року запропонувала тимчасово зупинити на один рік стягування ввізних мит на весь український експорт до Євросоюзу.

У грудні минулого року Рада ЄС затвердила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - 3 млрд євро. Наступні виплати проводяться щомісяця з березня по 1,5 млрд євро.

У ЄК вважають, що за допомогою цих коштів Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати, пенсії, підтримувати функціонування основних громадських установ, зокрема лікарень, шкіл і житла для переселенців. Крім цього, допомога ЄС має дозволити країні відновити інфраструктуру і підтримувати макроекономічну стабільність.

 

 

Теги: #україна #єс #торгівля #фіндопомога

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