Економіка

18:05 14.03.2023

Україна розраховує на підтримку Ісландії в комітеті міністрів Ради Європи - Шмигаль

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Україна розраховує на підтримку Ісландії в комітеті міністрів Ради Європи - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір питання енергетики та санкції проти Росії.

"Енергетика, санкції та покарання Росії за вчинені нею злочини – основні напрями співробітництва України та Ісландії. Про це говорили сьогодні з прем’єр-міністром Катрін Якобсдоттір. Президент України Володимир Зеленський та Катрін Якобсдоттір підписали спільну декларацію, де зафіксовано ці пріоритети", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, також Україна розраховує на підтримку Ісландії, яка наразі головує в комітеті міністрів Ради Європи, зокрема на саміті, де обговорюватимуть українську Формулу миру.

 

Теги: #ісландія #шмигаль #якобсдоттір

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