Економіка

17:35 13.03.2023

Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

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Австрійський суд відмовив в екстрадиції Бахматюка, бізнесмен сподівається на зміни у НАБУ з приходом нового керівника

Кримінальний суд Відня ухвалив рішення про відмову в екстрадиції Олега Бахматюка до України у справі ВіЕйБі Банку (VAB Банку) на запит української прокуратури, повідомив сам бізнесмен агентству "Інтерфакс-Україна".

"Австрійський суд своїм рішенням, винесеним відповідно до частин 1 та 2 статті 19 закону Австрії про екстрадицію та взаємну правову допомогу, не лише визнав вимогу української прокуратури про екстрадицію мене незаконною, а й назвав її, дослівно цитую, "неприйнятною", – заявив Бахматюк.

Він уточнив, що слухання справи про екстрадицію розпочалося наприкінці минулого року, остаточне рішення було ухвалено в січні, австрійська прокуратура відмовилася від оскарження, і справа набула чинності 6 лютого, а офіційно надійшла до української прокуратури минулого тижня.

Бізнесмен вважає, що це рішення європейського суду доводить, що відкриті проти нього справи Національного антикорупційного бюро не мають реального правового змісту "окрім певної піар-історії".

Відповідаючи на запитання, чи можливий повторний запит на його екстрадицію у зв'язку з нещодавнім рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо його заочного арешту вже у новій справі – про надання у 2015-2016 роках 722 млн грн неправомірної вигоди главі Державної фіскальної служби – Бахматюк припустив можливість такого розвитку подій, зокрема як відповіді на програш у першій справі про екстрадицію.

Водночас він висловив упевненість у необґрунтованості звинувачень і у своїй правоті і в цій справі.

"Не секрет, що відкриття цих беззмістовних справ НАБУ проти мене було безпосередньо пов'язане з попереднім керівництвом НАБУ. Дуже хочеться сподіватися, що з обранням нового керівника НАБУ відбудуться зміни у підходах до організації роботи бюро", - заявив бізнесмен.

Бахматюк знову підтвердив готовність до співпраці зі слідством та висловив упевненість у перемозі "об'єктивності, справедливості та здорового глузду".

Одночасно бізнесмен висловив жаль, що розслідування тривають, і його неможливість повернутися в Україну негативно позначаються на роботі належного йому агрохолдингу "Укрлендфармінг", який у результаті російської агресії втратив близько 50% активів.

За його словами, дії НАБУ стали однією із причин скорочення чисельності співробітників агрохолдингу з початку повномасштабної війни Росії проти України на 7 тис. осіб – 13 тис. осіб.

"Котрий рік поспіль я намагаюся донести одну думку: ми є важливою для економіки компанією з чіткою проукраїнською позицією... Тиск на нас через надумані справи загрожує знищенню нашої компанії", - підсумував Бахматюк.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада 2019 року повідомили про підозру експершому заступнику голови Нацбанку України Олександру Писаруку, який на той момент і досі очолює правління Райффайзен Банку, члена ради НБУ Миколи Каленського та ексглави банківського нагляду НБУ у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року. Крім них про підозру було повідомлено ще п'ятьом особам: голові наглядової ради та заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних із власниками банку.

Наприкінці листопада 2019 року МВС України за заявою НАБУ оголосило у розшук у цій справі ексвласника VAB Банку Бахматюка та його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк.

Теги: #суд #бахматюк #vab_банк

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