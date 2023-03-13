Економіка

15:56 13.03.2023

Нацбанк запроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

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Нацбанк запроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

Національний банк України (НБУ) впроваджує інформаційну систему "Електронний архів НБУ", реалізація якої передбачена стратегією НБУ до 2025 року і стратегією розвитку фінсектору України до 2025 року, повідомила пресслужба регулятора в понеділок.

Згідно з повідомленням, впровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, легкість і зручність доступу до них працівників.

Надалі Нацбанк планує поширення цієї інформаційної системи в банках і фінустановах із метою інтеграції та поліпшення взаємодії з регулятором, іншими органами держвлади.

Подальші кроки з розвитку та вдосконалення інформаційної системи "Електронний архів НБУ" із залученням банківського співтовариства та учасників ринку небанківських фінпослуг передбачатимуть проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Мін'юстом і Мінцифри щодо взаємообміну електронними архівними документами.

Планується також вивчення можливості обміну спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) архівних документів у цифровій формі на зберігання через електронні канали зв'язку шляхом створення нового онлайн-модуля "Особистий кабінет фондоутворювачів".

Окрім того, у планах НБУ - доопрацювання впроваджуваної системи в частині вдосконалення механізмів оброблення та захисту архівних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, налагодження обміну досвідом із банками, які мають або створюють такі архіви, а також у частині інтеграції та взаємодії з органами держвлади та установами.

Водночас планується вивчення можливості спільно з банками, учасниками ринку небанківських фінпослуг, які не мають відповідних рішень, запровадження онлайн-кабінету з доступом для передання електронних архівних документів із перспективою створення галузевого держархіву НБУ.

Регулятор наголошує, що дослухатиметься до банківської спільноти та учасників небанківського фінансового сектору щодо розвитку та впровадження проєкту.

Усі пропозиції можна надсилати на електронну поштову скриньку НБУ nbu@bank.gov.ua до 15 травня 2023 року.

Теги: #нацбанк

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