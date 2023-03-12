Економіка

14:15 12.03.2023

Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

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Рада може збільшити військові витрати в держбюджеті-2023 на більше ніж 500 млрд грн, стверджує нардеп Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що Верховна Рада в березні може збільшити військові видатки України на більше ніж 0,5 трлн грн.

"Бюджет 2023 року знову планують змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн. Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн", - написав Железняк у неділю в телеграм-каналі.

За словами нардепа, зазначене збільшення буде "найбільшим в історії України".

"Зміни плануються вже цього місяця", - наголосив Железняк.

 

Теги: #бюджет #железняк

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