БЕБ вилучило в Одеській області тютюнові вироби вартістю понад 31 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) України в Одеській області вилучили тютюн для кальянів іноземного виробництва без марок акцизного збору на загальну суму понад 31 млн грн.

Згідно з пресрелізом відомства в п'ятницю, правоохоронці провели обшуки складських приміщень на території промзони в передмісті Одеси, де виявили понад 279 тис. пачок і 702 банки з тютюном.

На території цих самих приміщень напередодні детективи викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів. Схему з виробництва парфумерії здійснювала організована злочинна група осіб, до складу якої входили уродженці Сирійської Арабської Республіки.

Уточнюється, що подальша незаконна реалізація тютюну для кальянів планувалася оптовими та роздрібними партіями через інтернет-сайти, телеграм-канали та торговельні точки на всій території України.

Як повідомлялося, 6 березня детективи БЕБ провели обшуки на території однієї з тютюнових фабрик у Львівській області, за результатами яких вилучили 1,6 млн пачок сигарет без акцизної марки, які виробник планував продавати як duty-free продукцію.

Відомство підозрює посадових осіб компанії в незаконному виготовленні, зберіганні тютюнових виробів, що не позначаються марками акцизного податку й не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках, зокрема без декларування отриманих від їх реалізації доходів.

Раніше інститут "Kantar Україна" оприлюднив дослідження тютюнового ринку України, згідно з яким 56% тютюнових виробів, які нелегально реалізовували 2022 року як експортні або продукція duty-free, мають позначку виробництва Винниківської тютюнової фабрики (Львівська обл.) та марковані як такі, що не призначені для продажу в Україні.