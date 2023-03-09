ПриватБанк повідомляє про відкликання UBS позову проти bail-in євробондів

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG відкликав свій позов проти державного ПриватБанку про законність застосування процедури "бейл-ін" (bail-in) - обміну зобов'язань на акції - під час його націоналізації у 2016 році щодо його єврооблігацій, випущених через UK.

Як повідомляє ПриватБанк у пресрелізі в четвер, про це стало відомо 8 березня під час засідання Господарського суду Києва в аналогічній справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку.

Раніше суд у цій справі вже залишив без розгляду позови двох інших міжнародних компаній - J.P. Morgan і пов'язаної з країною-агресором Pala Assets.

ПриватБанк нагадує, що позивачі - Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited і маловідомий український ФОП Сазонов Д.В. - вимагають визнання нечинним договору про придбання акцій, укладеного між ПриватБанком і UK SPV 2016 року.

Процедура bail-in була важливою частиною заходів, вжитих державою для націоналізації ПриватБанку. Хоча Банк Англії та Лондонський міжнародний арбітражний суд визнали процедуру законною, позивачі все одно продовжують вимагати визнання договору нечинним.

Наступного тижня має відбутися судове засідання щодо стягнення судових витрат з J.P. Morgan і Pala Assets на користь ПриватБанку, а через три тижні - наступне підготовче засідання у справі.