Економіка

18:44 08.03.2023

Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

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Мінекономіки оцінює падіння ВВП у лютому на рівні 26% проти 32% у січні

Падіння ВВП у лютому 2023 року становить 26% (±2%), що краще за показник січня - 32% (±2%), повідомляє пресслужба Міністерства економіки України в середу.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого. Виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність", - наводить слова першого віцепрем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко пресслужба відомства.

За її словами, загалом економічний фронт тримається: економіка продовжує функціонувати, адаптуватися та відновлюватися.

Зокрема, у лютому порівняно із січнем поточного року дещо покращилася ситуація в промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника, як дефіцит електроенергії, зважаючи на запуск дев'яти атомних блоків.

Зазначається, що на це могло вплинути зменшення ракетних обстрілів території України та об'єктів електроенергетики і нівелювання їх негативного впливу більшою адаптивністю виробників.

За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так, у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, крім авіаперевезень, діяльність яких не здійснюється через воєнні дії.

У повідомленні зазначається, що також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема в регіонах, що відносно менше постраждали від війни та куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращилися очікування щодо ділової активності у сфері торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.

Згідно з інформацією відомства, спостерігається поступове поліпшення ситуації в будівельній сфері за рахунок активізації будівництва на деокупованих територіях, зокрема з відновлення зруйнованих або пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів.

Теги: #ввп #мінекономіки

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