Жеваго вважає незаконним арешт часток Ferrexpo в ГЗК за позовом ФГВФО й оскаржить його

Арешт Київським госпсудом за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) гірничорудної компанії Ferrexpo, яка володіє мажоритарними частками в 50,3% у ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК), ТОВ "Єристівський ГЗК" і "Біланівський ГЗК" у рамках забезпечення позову про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн є незаконним і буде оскаржений, заявили юридичні консультанти ексвласника банку Костянтина Жеваго, який контролює 50,3% Ferrexpo.

"Цей арешт - це популістські дії ФГВФО з метою нікому не потрібного піару і введення суспільства в оману... Таке несправедливе і незаконне рішення суду першої інстанції відповідачі оскаржать у судах вищих інстанцій згідно з чинним законодавством України", - йдеться в коментарі пресслужби Жеваго, поширеному в середу.

Юрисконсультанти також стверджують, що зазначена сума збитків 46 млрд грн "ніким не підтверджена, не доведена в судовому порядку", і вважають це рішення продовженням дій, які є частиною політичного переслідування підприємця.

Юристи пояснили, що вважають рішення незаконним, оскільки Жеваго та члени його родини не володіють акціями або частками зазначених українських компаній, а до публічної компанії Ferrexpo plc (Велика Британія) мають стосунок через трастову структуру.

Вони також нагадали, що трохи більше ніж рік тому ФГВФО намагався накласти арешт на будь-яке майно Жеваго у цій справі в українській та іноземних юрисдикціях, але Високий суд Лондона не підтримав цю вимогу і зобов'язав виплатити компенсацію британським юристам.

У повідомленні пресслужби йдеться про те, що на сьогодні відповідач не отримав позовної заяви від ФГВФО і не розуміє, які претензії висуває фонд на його адресу.

ФГВФО у пресрелізі напередодні зазначав, що суд задовольнив цей забезпечувальний захід, врахувавши надане Фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого в майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги ФГВФО до Жеваго.

"Це рішення - черговий крок щодо захисту інтересів кредиторів банку "Фінанси та Кредит", - наголосив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков. За його словами, велике значення мало те, що Високий суд Лондона під час розгляду справи за позовом фонду проти власника банку дійшов висновку, що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго.

Зі свого боку гірничорудна компанія Ferrexpo в біржовому повідомленні ввечері у вівторок наголосила, що вона не має і ніколи не мала наміру передавати зазначені пакети акцій будь-кому, а також нагадала, що раніше успішно оскаржила аналогічний арешт, застосований до акцій у ПГЗК, що належать Ferrexpo.

ФГВФО уточнив, що подав позов до госпсуду Києва проти Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн 4 січня 2023 року. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності, стверджує фонд. 1 березня 2023 року ФГВФО подав заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

Чергове засідання Госпсуду Києва у цій справі відбудеться 13 березня 2023 року.

Крім того, 9 березня відбудеться засідання суду за апеляцією ПГЗК на рішення Шевченківського райсуду Києва у спорі про сплату ренти за залізну руду у 2018-2021 роках про частковий арешт рахунків підприємства, що позбавляє компанію можливості проводити оплату за товари й отримані послуги.

Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого був Жеваго.

У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому власнику банку, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція) за запитом про екстрадицію, проте потім відпустили під заставу. Початок слухання справи по суті очікується 16 березня цього року.