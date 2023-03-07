Економіка

20:07 07.03.2023

НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

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НБУ вирішив ліквідувати Айбокс Банк

Національний банк України (НБУ) 7 березня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, повідомляється на сайті регулятора у вівторок.

Відповідні рішення ухвалено постановою правління НБУ №89-рш від 7 березня.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тому виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектора України.

Відповідне рішення про виведення ухвалено у зв'язку з систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, банк неналежно здійснював посилені заходи перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, котрі провадили діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Також банк неналежно розробляв і впроваджував внутрішні документи запобігання відмиванню коштів.

До того ж, протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду за вчинені банком порушення застосував до нього такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення провадження окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

НБУ заявили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 закону "Про систему гарантування вкладів фізосіб".

АТ "Айбокс Банк" (раніше Агрокомбанк) засновано 1993 року.

Станом на 31 січня 2023 року найбільшими акціонерами банку були Володимир Дробот (73,93%) і Альона Шевцова (24,98%).

Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2023 року за розміром загальних активів Айбокс Банк посідав 44-те місце (4,467 млрд грн) серед 67 банків, що діяли в країні.

Теги: #банк #ліквідація #айбокс

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