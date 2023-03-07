MIGA надасть трьом держбанкам України до $10 млн гарантій за торговельним фінансуванням ЄБРР, отримало $23 млн від Японії для майбутніх проєктів в Україні

Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (MIGA) у рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть державним Укргазбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку сумарно до $10 млн гарантій за ризиком невиплати їхніх зобов'язань ЄБРР за отриманими від нього коштами в рамках Програми торговельного фінансування, йдеться в інформації на сайті MIGA.

"Перші TFG (Trade Finance Guarantees) у рамках цього проєкту будуть на суму до $10 мільйонів для українських державних банків", - зазначає MIGA на своєму сайті.

Раніше ЄБРР зазначав, що загальний розмір програми співпраці з MIGA з торговельного фінансування в країнах, що розвиваються, через держбанки становить $200 млн, і перший проєкт буде в Україні, проте не уточнював його обсяг.

Гарантії видають на строк до шести років із початковим трирічним періодом.

MIGA також повідомила про запуск Цільового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE) - нової ініціативи, спрямованої на розв'язання гуманітарних завдань і підтримку економічної діяльності та відновлення в Україні, яку роздирає війна, та отримання в нього першого внеску Японії $23 млн.

"Фонд, який, за очікуваннями MIGA, збільшиться до $300 млн завдяки внескам додаткових донорів, дасть змогу MIGA надавати гарантії торговельного фінансування, страхувати банківські резерви під час конфлікту і політичні ризики для підтримки відновлення після війни", - зазначено в релізі агентства.

MIGA наголосило, що цей інструмент на додаток до грантів і кредитів уряду України дасть змогу інвестувати і приватному сектору в реконструкцію інфраструктури та збереження економічної активності.

MIGA було створено у 1988 році як члена Групи Світового банку для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.

З моменту свого створення MIGA надала гарантії майже на $70 млрд у 122 країнах, що розвиваються, на підтримку майже 1000 проєктів.

На початку цього року MIGA вже надала гарантії терміном на рік у розмірі до EUR100 млн на вкладення Raiffeisen Bank International AG (RBI) у капітал своєї української "дочки" Райффайзен Банк.