Економіка

13:28 07.03.2023

Уряд у квітні запустить дві грантові програми для ветеранів

2 хв читати
Уряд у квітні запустить дві грантові програми для ветеранів

Кабінет Міністрів України у квітні планує розпочати надання грантів на власну справу для другого з подружжя ветеранів - до 500 тис. грн і для групи ветеранів - до 1 млн грн, щоб інтегрувати їх у ринок праці, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Уже в квітні ми запустимо нові напрями - гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис. грн і гранти до 1 млн грн для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом", - сказала вона на форумі "Практика" під час панельної дискусії про працевлаштування ветеранів.

За словами заступниці міністра, ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання коштом держави або отримати грант на таке навчання.

"З квітня стартує нова грантова програма "Старт в ІТ", за якою можна отримати грант до 30 тис. грн на навчання в сфері ІТ. Цією програмою зможуть скористатись і ветерани, що матимуть бажання опанувати сучасні технології", - зазначила Бережна.

Крім того, уряд стимулюватиме роботодавців приймати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці.

Заступниця міністра уточнила, що серед інших варіантів у межах програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядають напрям спрощення доступу до ринку охоронної діяльності, що дасть змогу колишнім військовим реалізовуватися в цій сфері.

Теги: #кабмін #ветерани #гранти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:12 04.03.2023
Кабмін просить НБУ дозволити "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,7 млн з оплати китайського обладнання

Кабмін просить НБУ дозволити "Укргазвидобування" провести транскордонний переказ на $26,7 млн з оплати китайського обладнання

12:55 03.03.2023
Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

10:26 27.02.2023
Більшість українських ветеранів хочуть мати власний бізнес - опитування

Більшість українських ветеранів хочуть мати власний бізнес - опитування

12:16 24.02.2023
Шмигаль про ідеальну модель Кабміну: 15-16 потужних міністерств і 5-6 потужних віцепрем'єрів

Шмигаль про ідеальну модель Кабміну: 15-16 потужних міністерств і 5-6 потужних віцепрем'єрів

19:48 22.02.2023
Арахамія пропонує розширити повноваження Кабміну для залучення великих інвесторів

Арахамія пропонує розширити повноваження Кабміну для залучення великих інвесторів

16:58 21.02.2023
Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

Кабмін призначив Дейнегу та Шевченка заступниками міністра оборони

16:50 21.02.2023
Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Кабмін вніс Києво-Печерську лавру до Держреєстру нерухомих пам'яток України

12:09 17.02.2023
Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

17:47 14.02.2023
Кабмін поклав на МВС відповідальність за створення системи екстреної допомоги населенню 112

Кабмін поклав на МВС відповідальність за створення системи екстреної допомоги населенню 112

16:58 14.02.2023
Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

Кабмін схвалив законопроєкт про створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

Україна виходить із зими з профіцитом потужності та достатніми запасами енергоресурсів

Кабмін ухвалить рішення про більшу бюджетну стійкість місцевих громад

Після індексації пенсій у березні їхній середній розмір становитиме понад 5 тис. грн - Шмигаль

ОСТАННЄ

MIGA надасть трьом держбанкам України до $10 млн гарантій за торговельним фінансуванням ЄБРР, отримало $23 млн від Японії для майбутніх проєктів в Україні

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

Україна отримала 5,6 тис. тонн допомоги для енергосектору з 30 країн світу - глава Міненерго

ВВП України у 2023 році знизиться на 0,1% за інфляції 16,9% - консенсус-прогноз

Глава "Кернел" Веревський пропонує делістинг компанії з Варшавської біржі та викуп акцій у акціонерів

Геп у $10 млрд у фінансуванні держбюджету-2023 поки залишається, але ризики невеликі

Мінфін найближчим часом підготує поправки до держбюджету-2023

"Укргазвидобування" за 8 міс. отримало 120 генераторів як гумдопомогу від 11 країн для безперервного видобутку газу

"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, незважаючи на війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА