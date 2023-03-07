Уряд у квітні запустить дві грантові програми для ветеранів

Кабінет Міністрів України у квітні планує розпочати надання грантів на власну справу для другого з подружжя ветеранів - до 500 тис. грн і для групи ветеранів - до 1 млн грн, щоб інтегрувати їх у ринок праці, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Уже в квітні ми запустимо нові напрями - гранти на власну справу для другого з подружжя ветеранів до 500 тис. грн і гранти до 1 млн грн для групи ветеранів. За нашими оцінками, близько 170 тисяч ветеранів матимуть бажання зайнятись підприємництвом", - сказала вона на форумі "Практика" під час панельної дискусії про працевлаштування ветеранів.

За словами заступниці міністра, ветерани, які захочуть отримати нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність, зможуть пройти перенавчання коштом держави або отримати грант на таке навчання.

"З квітня стартує нова грантова програма "Старт в ІТ", за якою можна отримати грант до 30 тис. грн на навчання в сфері ІТ. Цією програмою зможуть скористатись і ветерани, що матимуть бажання опанувати сучасні технології", - зазначила Бережна.

Крім того, уряд стимулюватиме роботодавців приймати на роботу ветеранів, компенсуючи їм частину витрат на оплату праці.

Заступниця міністра уточнила, що серед інших варіантів у межах програми сприяння працевлаштуванню ветеранів розглядають напрям спрощення доступу до ринку охоронної діяльності, що дасть змогу колишнім військовим реалізовуватися в цій сфері.