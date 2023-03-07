Суд заарештував активи Жеваго в забезпечення позову ФГВФО на 46 млрд грн, зокрема Полтавського ГЗК Ferrexpo

Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заарештував активи власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.

Згідно з пресрелізом фонду у вівторок, відповідне рішення ухвалив Господарський суд Києва за заявою ФГВФО про забезпечення позову.

Водночас уточнюється, що ухвалюючи це рішення, суд врахував надане фондом підтвердження того, що відповідач протягом тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого в майбутньому може бути задоволено позовні вимоги ФГВФО до Жеваго.

При цьому зазначено, що згідно зі ст. 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" керівники, власники суттєвої участі та кінцеві бенефіціарні власники неплатоспроможного банку або банку, щодо якого ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію, зобов'язані надати фонду на його вимогу інформацію про все належне їм майно (активи) та зобов'язання. Однак Жеваго цієї вимоги не виконав.

У результаті суд наклав арешт на частину корпоративних прав у розмірі 50,3% від статутного капіталу трьох підприємств: ПрАТ "Полтавський ГЗК", ТОВ "Єристівський ГЗК" і ТОВ "Біланівський ГЗК", які побічно належать Костянтину Жеваго через Ferrexpo AG, ідеться в пресрелізі.

Крім того, суд заборонив іншим пов'язаним із ним компаніям відчужувати зазначені активи.

"Це рішення - черговий крок щодо захисту інтересів кредиторів банку "Фінанси та Кредит", - наголосив заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков, слова якого наводить пресслужба.

За його словами, наразі позов фонду до власника банку перебуває в першій інстанції в українській юрисдикції і вкрай важливо, щоб за час розгляду цієї справи активи було збережено в повному обсязі, а згодом їх можна було б спрямувати на відшкодування завданих кредиторам банку збитків.

"Велике значення мало те, що Високий Суд Англії та Уельсу при розгляді справи за позовом фонду проти власника банку дійшов висновку, що існує достатньо підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго", - зазначив Новіков.

Фонд нагадує, що 4 січня 2023 року подав позов до Господарського суду Києва проти власника зазначеної фінустанови Костянтина Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд грн. Цих збитків було завдано банку шляхом систематичного кредитування пов'язаних із Жеваго позичальників і перерахування коштів компаніям-нерезидентам, які належать йому ж, без належного забезпечення, що має ознаки фіктивності. 1 березня 2023 року фонд подав заяву про забезпечення позову, яку суд задовольнив.

Чергове засідання Госпсуду Києва у цій справі відбудеться 13 березня 2023 року.

Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО ухвалив постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого був народний депутат Верховної Ради VIII скликання та виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Жеваго.

У березні 2016 року ліквідатор банку звернувся із заявою про злочин через списання з коррахунків у Meinl Bank AG і Bank Frick & Co AG коштів банку на $113 млн нібито за неповернення компанії Nasterno Commercial Ltd. кредитів цим банкам під заставу на коррахунках ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит".

За цим епізодом у вересні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру колишньому власнику банку, а в липні 2021-го оголосило його в міжнародний розшук. У грудні 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті "Куршавель" (Франція).

Джерело: https://www.fg.gov.ua/articles/53055-aktivi-zhevago-zaareshtovano-na-zabezpechennya-pozovu-fondu-na-46-mlrd-grn.html