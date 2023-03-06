"Метінвест" продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, незважаючи на війну

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, продовжує виконувати свої боргові зобов'язання, зокрема перед власниками облігацій, незважаючи на війну в Україні.

"Metinvest продовжує обслуговувати свої кредити і позики, включно з плановими виплатами за облігаціями. У 2022 році група викупила, а потім одразу ж анулювала близько $48 млн різних облігацій, зокрема облігацій 2023 року на суму $24 млн через тендерну пропозицію", - констатується в презентації Metinvest на 14-й щорічній корпоративній конференції J.P.Morgan Global Emerging Markets, що проходить у понеділок.

Водночас додається, що 29 липня 2022 року низку "дочок" Metinvest B.V. позначили як необмежені дочірні компанії, згідно з визначенням положень і умов для цілей кожної облігації. До них увійшли ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", внаслідок чого їхні гарантії були автоматично припинені.

Також повідомляється, що війна в країні спровокувала перегляд у бік зниження кредитних рейтингів для України та українських компаній, зокрема "Метінвесту".

Загальний борг компанії станом на кінець червня-2022 становив $2,223 млрд (на 31 грудня 2021 року - $2,242 млрд), чистий борг - $1,763 млрд ($1,076 млрд).

За облігаціями компанія має погасити $145 млн під 7,75% річних із терміном погашення у квітні 2023 року, EUR296 млн під 5,625% річних із погашенням у червні-2025, $494 млн під 8,5% річних із погашенням у квітні-2026, $332 млн під 7,65% річних із погашенням у жовтні-2027, $500 млн під 7,75% річних із погашенням у жовтні-2029.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".