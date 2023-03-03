Економіка

15:43 03.03.2023

Лідери ЄБРР відвідали Львів для планування інвестицій на заході України

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Лідери ЄБРР відвідали Львів для планування інвестицій на заході України

Перший віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юрген Рігтерінк на чолі делегації високого рівня банку на захід України обговорював у Львові подальше посилення зобов'язань банку перед Україною на етапі, коли країна вступає у другий рік війни, повідомила пресслужба ЄБРР.

За участю директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і заступника голови банку в Україні з питань промисловості, торгівлі й агробізнесу Лесі Кузьменко Рігтерінк обговорив із мером Львова Андрієм Садовим майбутні інвестиції.

Як наголошується в пресрелізі, Львів і західні області України розташовані поблизу кордону з кількома країнами Європейського Союзу. Оскільки війна ставить під сумнів здатність України імпортувати й експортувати через свої чорноморські порти, вирішальними для підтримки економіки стає автомобільне та залізничне сполучення, що веде на захід від Львова. Цю територію також розглядають як імовірну відправну точку для майбутніх зусиль із реконструкції.

Водночас Львів як найбільший населений пункт заходу країни прийняв значну кількість внутрішньо переміщених осіб, що чинить тиск на ключові муніципальні служби, тоді як місто потребує отримання доходів. У грудні 2022 року ЄБРР надав Львову та його муніципальним підприємствам EUR25 млн, а кредитна підтримка з боку США покрила половину цієї позики, щоб забезпечити ліквідність для адаптації.

Як повідомляється, представники ЄБРР разом із Садовим відвідали міську лікарню та реабілітаційну екосистему "Незламні", що відбудовується у Львові, де воїни, які зазнали бойових поранень, мають доступ до мультидисциплінарних команд хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів і реабілітологів.

Делегація також відвідала кілька проєктів ЄБРР, що реалізуються у Львові та області, обговорила з клієнтами наявні та потенційні проєкти. Зокрема, серед них - банк "Львів", який отримав синдикований кредит розміром EUR10 млн у серпні 2022 року для кредитування малих і середніх підприємств.

Крім того, представники ЄБРР ознайомилися з реалізацією проєкту "Львівський індустріальний парк М10", розташованого за 60 км від польського кордону. Його перша фаза - будівництво складського комплексу площею 14,4 тис. кв. м - близька до завершення. У грудні 2022 року ЄБРР зобов'язався інвестувати до $24,5 млн у придбання частки 35% у цьому проєкті.

Як зазначає пресслужба банку, інші зустрічі включали відвідування нових виробничих потужностей, нещодавно створених за підтримки ЄБРР виробником дріжджів "Ензим", спілкування з представниками виробника кормів для домашніх тварин Kormotech, оператора АЗС "Галнафтогаз" (GNG), виробника вентиляційних систем Prana та IT-компанії Softserve.

У Львові представники ЄБРР також відвідали реабілітаційний центр Superhumans - гуманітарний проєкт клієнта банку, власника одного з найбільших в Україні контейнерних терміналів ТІС Андрія Ставніцера. Центр забезпечує протезування кінцівок дорослим і дітям.

Делегація оглянула невелику компанію, автомийку, зруйновану ракетними обстрілами у квітні минулого року, але відновлену та повернуту до роботи протягом місяця.

Як повідомлялося, 2022 року ЄБРР виділив Україні рекордні EUR1,7 млрд, водночас залучивши додаткове співфінансування від банків-партнерів і міжнародні гранти та гарантії від донорів і акціонерів.

ЄБРР, найбільший інституційний інвестор в Україні, зобов'язався інвестувати EUR3 млрд протягом 2022-2023 рр. і готовий відігравати провідну роль у фінансуванні реконструкції країни, коли дозволять умови.

У пресрелізі наголошується, що з початку війни ЄБРР швидко перейшов від засудження російського вторгнення до підготовки негайної фінансової відповіді. Ця допомога спрямована на забезпечення стійкості України та країн, що приймають біженців, під час підготовки до відновлення країни в майбутньому.

Теги: #львів #єбрр

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