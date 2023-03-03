Держкомпанії у 2022 році компенсували в межах спецзобов'язань понад 300 млрд грн різниці в тарифах на е/е і газ для населення - прем'єр

Державні НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" і НАК "Нафтогаз України" у 2022 році в межах спеціально покладених на них зобов'язань компенсували понад 300 млрд грн різниці в тарифах на поставлені населенню електроенергію та природний газ, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в п'ятницю.

"За минулий рік "Енергоатом" і "Укргідроенерго" в межах спеціально покладених зобов'язань, тобто на компенсацію різниці (в тарифах – ІФ-У) між ринковою вартістю та вартістю для людей, сплатили 107 млрд грн, а "Нафтогаз" - понад 200 млрд грн. Тобто на понад 300 млрд грн енергетичні компанії України оплатили цю різницю в тарифах", - сказав він.

Окрім того, підприємства комунальної теплоенергетики та органи місцевої влади компенсували понад 100 млрд грн різниці в тарифах для населення.

Шмигаль наголосив, що влада дотримається своїх обіцянок, і до кінця опалювального сезону тарифів на енергоресурси для населення не підвищуватиме.

За його словами, уряд і надалі докладе всіх зусиль, щоб вразливі верстви населення не постраждали від зростання тарифів шляхом надання монетизованих субсидій.

"Уся енергетична спільнота працює над тим, щоб не допустити глибокої енергетичної кризи. Те, що ми пройшли зиму і проходимо цей опалювальний сезон, не означає, що в нас через агресію та атаку на цивільну інфраструктуру не накопичена проблематика", - сказав прем'єр.

З огляду на це Шмигаль наголосив на важливості відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів і повернення до стабільно функціонуючих ринків електроенергії та газу в країні.