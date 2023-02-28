Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

Одинадцять країн ЄС зголосилися у вівторок про своє бажання "посилити європейську співпрацю" в ядерній енергетиці для розробки "нових проєктів" із урахуванням атомної енергії в декарбонізації економіки, повідомила газета Le Figaro.

Одинадцять держав (Франція, Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) погоджуються "підтримувати нові ядерні проєкти", що ґрунтуються, зокрема, на "інноваційних технологіях", а також "експлуатації наявних електростанцій", - посилається видання на декларацію міністрів енергетики, які 27-28 лютого брали участь у Стокгольмі у неформальній Раді ЄС з питань телекомунікацій, транспорту та енергетики.

Газета також вказує на ініціативну роль Франції у розвитку такої перспективи.

У понеділок член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон заявила журналістам у Стокгольмі, що за рік в енергетичній системі Європи відбулися значні зміни, і ЄС суттєво скоротив свою залежність від російських енергоджерел.

При цьому вона закликала не зупинятися на досягнутому та продовжувати "роботу з диверсифікації, впровадження відновлюваних джерел енергії, скороченні попиту на енергію та її зберігання".