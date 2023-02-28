Економіка

15:26 28.02.2023

Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

1 хв читати
Держави ЄС об'єднають зусилля щодо розробки нових проєктів ядерної енергетики - ЗМІ

Одинадцять країн ЄС зголосилися у вівторок про своє бажання "посилити європейську співпрацю" в ядерній енергетиці для розробки "нових проєктів" із урахуванням атомної енергії в декарбонізації економіки, повідомила газета Le Figaro.

Одинадцять держав (Франція, Болгарія, Хорватія, Чехія, Угорщина, Фінляндія, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія) погоджуються "підтримувати нові ядерні проєкти", що ґрунтуються, зокрема, на "інноваційних технологіях", а також "експлуатації наявних електростанцій", - посилається видання на декларацію міністрів енергетики, які 27-28 лютого брали участь у Стокгольмі у неформальній Раді ЄС з питань телекомунікацій, транспорту та енергетики.

Газета також вказує на ініціативну роль Франції у розвитку такої перспективи.

У понеділок член Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон заявила журналістам у Стокгольмі, що за рік в енергетичній системі Європи відбулися значні зміни, і ЄС суттєво скоротив свою залежність від російських енергоджерел.

При цьому вона закликала не зупинятися на досягнутому та продовжувати "роботу з диверсифікації, впровадження відновлюваних джерел енергії, скороченні попиту на енергію та її зберігання".

Теги: #єс #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 28.02.2023
"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

"ДТЕК" за рік війни відновив електропостачання для понад 7 млн абонентів

13:58 28.02.2023
Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

Швеція виділить $30 млн для поповнення Фонду енергопідтримки України - Галущенко

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

07:29 28.02.2023
Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

21:31 27.02.2023
"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

"Укренерго" проведе додаткові ремонти на своїх енергооб'єктах для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону

19:46 27.02.2023
ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

ЄС продовжив санкції проти Білорусі за репресії та підтримку агресії РФ проти України

19:24 27.02.2023
Westinghouse висловила підтримку Україні

Westinghouse висловила підтримку Україні

17:31 27.02.2023
Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

Підтримка міжнародних партнерів допомогла Україні утримати енергосистему – Галущенко

16:43 27.02.2023
Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

Єврокомісія з Польщею за підтримки ООН об'єднують зусилля для пошуку викрадених росіянами українських дітей і притягнення винних до відповідальності

14:00 27.02.2023
США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

США на початку березня нададуть Україні черговий транш допомоги для відновлення енергосектора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

ОСТАННЄ

"Нова пошта" розмістила облігації серії "С" на 800 млн грн

Закон про компенсації за пошкоджене або зруйноване житло запрацює вже в травні - Шуляк

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Маск повернувся на перше місце в списку найбагатших людей світу на тлі підйому ціни акцій Tesla

Індексація пенсій на 19,7% відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів із 1 березня

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

ВАКС звернув у дохід держави 88,89% акцій PINbank у російського підприємця Гінера

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА