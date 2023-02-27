Економіка

18:54 27.02.2023

Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

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Зеленський закликав главу Мінфіну США продовжувати посилення санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністеркою фінансів США Джанет Єллен, у межах якої закликав американську сторону до продовження посилення санкцій проти Росії.

"Важлива зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен. США міцно підтримують нас з перших днів цієї війни не лише зброєю, але й на фінансовому фронті. Ми дуже цінуємо це", - написав Зеленський у телеграмі за підсумками переговорів.

Глава держави висловив подяку американській стороні за системні кроки з нарощування санкційного тиску проти держави-агресора, водночас наголосивши на необхідності подальшого нарощування санкцій.

"Необхідне подальше посилення санкцій, щоб позбавити Росію можливості фінансувати війну", - наголосив президент.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, співрозмовники також обговорили питання відновлення української інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії. Наголошувалося на актуальності залучення приватного сектору до реалізації відповідних проєктів.

Окрім того, президент України наголосив на важливості напрацювання механізмів щодо спрямування заарештованих російських активів на відновлення держави.

Під час зустрічі було приділено увагу поточному стану взаємодії України з МВФ та перспективам реалізації програм фонду.

Зеленський також відзначив анонсоване 24 лютого рішення адміністрації США виділити Україні 9,9 млрд дол. у 2023 році як пряму бюджетну підтримку. За його словами, ці кошти вкрай важливі, оскільки дають змогу покрити незабезпечену частину держбюджету та підтримати верстви населення, які потребують цього найбільше.

 

Теги: #фіндопомога #єллен #зеленський

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