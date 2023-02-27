Економіка

17:47 27.02.2023

На Чернігівщині заарештовано підприємство російського бізнесмена на 1 млрд грн

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На Чернігівщині заарештовано підприємство російського бізнесмена на 1 млрд грн

За рішенням суду заарештовано нерухоме майно однієї з текстильних компаній у Чернігівській області, що належить російському бізнесменові, повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки суд арештував усе нерухоме майно однієї з текстильних компаній на Чернігівщині. Кінцевим бенефіціаром цього підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий комплекс РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, рішення суду стосується виробничих приміщень, складів та офісів підприємства, а загальна вартість арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

"За наявними даними, бенефіціарний власник українського промислового об'єкта володіє також групою російських компаній, які на замовлення російської армії та її силових структур здійснювали виробництво та постачання військового одягу і спорядження", - зазначено в повідомленні.

У СБУ наголошують, що також вивчають інформацію щодо того, що до початку повномасштабного вторгнення українська компанія пересилала тканину російського військового зразка до Білорусі, а для експорту використовували мережу підконтрольних фірм, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на користь ворога.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

У спецслужбі інформують, що наразі вирішується питання щодо передачі вилученого майна в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Слідчо-оперативні дії здійснювали співробітники СБУ Чернігівської області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/7302

Теги: #чернігівська_область #активи_рф

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