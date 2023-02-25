Нацбанк анулював ліцензії великим сервісам мікрокредитів СС Loan та Mister Cash із групи СС Capital

Національний банк України застосував до досить великих сервісів мікрокредитів ТОВ "Містер Кеш" (ТМ Mister Cash) та ТОВ "СС Лоун" (ТМ СС Loan) із Групи СС Capital заходи впливу у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності з надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

"За результатами позапланових інспекційних перевірок було виявлено факти численних порушень вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг у діяльності "Містер Кеш" та "СС Лоун"", – зазначив Нацбанк у пресрелізі ввечері у п'ятницю.

Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності 24 лютого 2023 року, зазначив регулятор.

"Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права вести діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов'язань за договорами щодо надання фінансових послуг", – додав Нацбанк.

Згідно з інформацією на його сайті, виторг "СС Лоун" за 9 місяців цього року склав 434,0 млн грн, "Містер Кеш" - 286,8 млн грн, збитки - відповідно 60,0 млн грн і 47,6 млн грн, активи – 257,2 млн грн та 106,1 млн грн, власний капітал – 220,2 млн грн 4,4 млн грн.

За розміром виручки ці компанії займали відповідно 12 та 19 місце серед усіх фінкомпаній на кінець вересня 2022 року, а за сумарним виторгом – 6 місце.

Група СС Capital на кінець 2021 року включала сервіси мікрокредитів СС Loan, Mister Cash та страхову компанію "Поінт" (ТМ SK Opika), яку у лютому цього року Нацбанк оштрафував за підсумками інспекційної перевірки майже на 2,3 млн грн за укладення договорів страхування у письмовій формі. До війни планувалося, що група запустить у 2022 році маркетплейси своїх фінансових продуктів.

Також у 2022 році СС Loan планував другий випуск облігацій, обсяг якого перевищив би дебютний річний випуск серії "А" 2021 обсягом 100 млн грн із погашенням з 13 по 18 травня 2022 року.

Компанія СС Loan працює на ринку онлайн-мікрокредитування з 2015 року із брендом СС Loan, розрахованим переважно на споживачів 26-30 років. У 2019 році був запущений бренд Mister Cash, орієнтований на молодіжну аудиторію. З 2019 року до групи входить страхова компанія. Мажоритарієм усіх компаній є кіпрська CC Continental City Capital Ltd громадянина Грузії Раті Тчелідзе.