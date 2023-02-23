Економіка

11:39 23.02.2023

Рішення РНБО про застосування секторальних санкцій до фінустанов РФ унеможливить їх співпрацю з українськими фінустановами – НБУ

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Рішення РНБО про застосування секторальних санкцій до фінустанов РФ унеможливить їх співпрацю з українськими фінустановами – НБУ

Рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо застосування секторальних санкцій до фінансових установ РФ унеможливить їх співпрацю з українськими фінустановами, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Секторальні санкції унеможливлюють будь-яку співпрацю представників українського бізнесу та фінсектору, зокрема і дочірніх банків міжнародних фінансових груп, що працюють в Україні, з фінансовим сектором Росії", – повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

За інформацією НБУ, санкції поширюватимуться на весь фінансовий сектор Росії, зокрема на банки, кредитні організації, операторів платіжних систем, профучасників фондового ринку, страхові компанії, інвестиційні фонди та інших надавачів фінансових послуг, які зареєстровані/мають місцерозташування в Російській Федерації.

Зазначається, що Нацбанк запропонував застосувати секторальні санкції до фінансового сектору Росії з огляду на його стратегічне значення для держави-агресора.

"Фінансовий сектор Росії підтримує її економічну та інституційну здатність вести загарбницьку війну проти України, зокрема допомагає російській фінсистемі виконувати свої функції, попри вплив міжнародних санкцій, надає гарантії виробникам озброєння за російським державним оборонним замовленням, реалізує зарплатні та іпотечні проєкти для військовослужбовців". – додав центробанк.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, такі санкції стануть прикладом для країн санкційної коаліції.

"Саме такої моделі санкційного підходу ми чекаємо від них. Наразі США, ЄС, Велика Британія, Канада та інші партнери застосували повні блокуючі санкції, заборону на здійснення трансакцій... Наша позиція – повне блокування має стосуватися усіх банків та ключових інститутів ринку РФ, тобто усього фінансового сектору РФ, крім одного банку зі спеціальною ліцензією на обмежене коло операцій щодо непідсанкційних товарів", - написав він у фейсбуці.

За його словами, тільки так буде забезпечено можливість ефективного контролю над трансакціями з резидентами Росії та мінімізовано ризики обходу санкційних обмежень.

"Райффайзен Банк в Україні дотримується всіх встановлених вимог воєнного стану, санкцій на інші обмеження щодо країни-агресора. Режим секторальних санкцій щодо російських банків передбачає припинення всіх відносин із ними, зокрема платежів. Український Райффайзен Банк фактично припинив відносини з російськими банками ще рік тому і буде й надалі неухильно дотримуватися санкційного режиму", - прокоментувала пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, РНБО 22 лютого ухвалила рішення "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінустанов РФ". Ці санкції спрямовані на повне обмеження доступу фінансових установ РФ до ринків та активів України.

Теги: #нбу #рнбо #банки_рф

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