Єрмак запросив французькі компанії заходити на український ринок

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з головою Асоціації мерів Франції, мером Канн Девідом Ліснаром наголосив на ключовій важливості питання повоєнної відбудови для України.

Як повідомляється на сайті глави Української держави в середу, для відновлення регіонів, великих і малих міст і сіл було запропоновано модель патронату. "Це шанс для модернізації України, але водночас майданчик для випробування нових французьких технологій, підходів і рішень", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Україна - новий величезний ринок, на який французькі компанії можуть вийти з перспективою багаторічного партнерства і співпраці. "Я запрошую всі французькі міста знайти своє місце на цьому перспективному ринку. Йдеться не про благодійність. Це можливість отримати контракти на ринку країни з населенням у 40 мільйонів. Переконаний, це цікаво", - зазначив глава Офісу президента України.

Єрмак закликав мережу Асоціації мерів Франції долучитися до участі в саміті "Об'єднані міста заради майбутнього", який має відбутися в Києві наприкінці березня - на початку квітня 2023 року. Метою саміту буде залучення іноземних партнерів до реалізації проєктів із відновлення України на регіональному рівні та активізація міжнародної взаємодії українських областей і міст.

Глава Офісу президента України також звернувся до Ліснара з проханням посприяти встановленню побратимських і партнерських відносин між французькими та українськими містами. "Знаю, що торік очолювана вами Асоціація мерів Франції встановила партнерські відносини з містом Ірпінь. Ви перебуваєте в постійному контакті з посольством України у Франції, наші дипломати будуть готові передати вам нові пропозиції щодо партнерства", - сказав Єрмак.