Економіка

19:22 21.02.2023

Дохід "Укрзалізниці" від використання заарештованих вагонів і контейнерів компаній з РФ та Білорусі сягнув 1,7 млрд грн – БЕБ

1 хв читати
Дохід "Укрзалізниці" від використання заарештованих вагонів і контейнерів компаній з РФ та Білорусі сягнув 1,7 млрд грн – БЕБ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) отримала 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання заарештованих залізничних вагонів і контейнерів, які належали компаніям РФ та Білорусі, повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) у пресрелізі від 20 лютого.

Раніше, 1 грудня минулого року, БЕБ називало менший рівень доходу УЗ від такої діяльності – 1,3 млрд грн.

Відомство уточнило, що зазначені вагони заарештовано та передано відповідно до рішення слідчого судді до УЗ на відповідальне зберігання з правом комерційного їх використання. Отримані кошти фірма може спрямовувати на будь-які потреби, що виникають під час провадження господарської діяльності.

Як повідомлялося, БЕБ у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановило 17,8 тис. вагонів, які прямо чи опосередковано належали суб'єктам РБ та РФ, із них 1625 вагонів - із товарно-матеріальними цінностями.

Теги: #укрзалізниця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 21.02.2023
"УЗ" створює компанію-вантажоперевізника для роботи в Європі

"УЗ" створює компанію-вантажоперевізника для роботи в Європі

14:40 21.02.2023
"УЗ" розпочала трирічну програму "Залізна українізація"

"УЗ" розпочала трирічну програму "Залізна українізація"

12:26 21.02.2023
"Укрзалізниця" розслідує причини сходжнення з рейок локомотива поїзда "Київ-Варшава"

"Укрзалізниця" розслідує причини сходжнення з рейок локомотива поїзда "Київ-Варшава"

21:50 20.02.2023
УЗ має намір налагодити пасажирське сполучення станції Валя-Вишеулуй з великими містами Румунії

УЗ має намір налагодити пасажирське сполучення станції Валя-Вишеулуй з великими містами Румунії

04:19 17.02.2023
"Укрзалізниця" заявляє про свої права на Адабасське гранітне родовище та опротестує його продаж

"Укрзалізниця" заявляє про свої права на Адабасське гранітне родовище та опротестує його продаж

20:27 16.02.2023
"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

"Укрзалізниця" розпочне продаж послуг перевезення вантажів у піввагонах на "Прозорро.Продажі" з 1 березня

21:27 13.02.2023
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до RD і потім підвищило його до "СС" на завершенні реструктуризації

09:35 13.02.2023
У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

08:23 11.02.2023
"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

"Укрзалізниця" роздасть пасажирам 25 тис. свічок та запустить новий "Поїзд Єднання"

21:09 10.02.2023
Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

Лише рейс Перемишль-Київ спізнюється більш ніж на півгодини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ

Шмигаль обговорив із головою МВФ Георгієвою фінпідтримку України, розраховує на старт програми обсягом $15 млрд

Будівництво об'єктів для зберігання електроенергії в Україні та власних зернових терміналів у ЄС, Азії та Африці стане пріоритетним у післявоєнному відновленні - Зеленський

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

ОСТАННЄ

НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

Аварійні відключення е/е почалися на Київщині через негоду - "ДТЕК"

Орендна активність на ринку офісної нерухомості Києва знизилася вп'ятеро – CBRE

На Львівщині понад 100 населених пунктів знеструмлені повністю або частково через негоду - Львівобленерго

"Метінвест" позитивно оцінює рішення уряду про надання можливості компаніям самостійно імпортувати е/е

Енергосистема продовжує стабільно працювати з резервом потужності - глава Міненерго

"Нова пошта" відкрила перше відділення у Катовіце

Динаміка продажу iPhone в 2023г буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

Україна сподівається на повноцінну програму з МВФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА