Дохід "Укрзалізниці" від використання заарештованих вагонів і контейнерів компаній з РФ та Білорусі сягнув 1,7 млрд грн – БЕБ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) отримала 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання заарештованих залізничних вагонів і контейнерів, які належали компаніям РФ та Білорусі, повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) у пресрелізі від 20 лютого.

Раніше, 1 грудня минулого року, БЕБ називало менший рівень доходу УЗ від такої діяльності – 1,3 млрд грн.

Відомство уточнило, що зазначені вагони заарештовано та передано відповідно до рішення слідчого судді до УЗ на відповідальне зберігання з правом комерційного їх використання. Отримані кошти фірма може спрямовувати на будь-які потреби, що виникають під час провадження господарської діяльності.

Як повідомлялося, БЕБ у рамках кримінального провадження за процесуального керівництва Офісу генпрокурора встановило 17,8 тис. вагонів, які прямо чи опосередковано належали суб'єктам РБ та РФ, із них 1625 вагонів - із товарно-матеріальними цінностями.